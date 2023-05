Tennis Rafael Nadal verpasst erstmals seit 2004 die French Open Das Comeback von Rafael Nadal verzögert sich. Der 36-jährige Spanier will nun mehrere Monate pausieren und im nächsten Jahr auf Abschiedstournee gehen.

Rafael Nadal verpasst erstmals seit 19 Jahren die French Open. Lukas Coch / EPA

Rafael Nadal verpasst erstmals seit 19 Jahren die French Open. Den Turnier-Rekordsieger (14 Titel) aus Spanien plagen weiterhin Beschwerden am Hüftbeuger, die eine Teilnahme in Paris unmöglich machen. Dies gab der 36-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in seiner Tennisakademie in Mallorca bekannt.

«Die Verletzung, die ich mir in Melbourne zugezogen habe, hat sich nicht wie gewünscht entwickelt», so Nadal. Er werde nun einen Trainingsstopp einlegen und die «kommenden Monate» keine Turniere bestreiten. Er hoffe, dass sich der Körper nun erhole und kein operativer Eingriff vonnöten sei.

Abschiedstournee im kommenden Jahr

Die Entscheidung hat der 22-fache Grand-Slam-Sieger auch gefällt, um im kommenden Jahr wieder kompetitiv zu sein und um die wichtigsten Titel zu kämpfen. Die nächste Saison soll dann auch die letzte in seiner Karriere sein. «Es wird vermutlich mein letztes Jahr sein und diese will ich geniessen können.» Dies sei nun seine Intention, je nach Zustand seines Körpers könne sich seine Karriere aber auch verlängern.

Rafael Nadal verkündet am Donnerstag Donnerstag eine längere Tennispause. Francisco Ubilla / AP

Nadal hat seit den Australian Open im Januar kein Match mehr absolviert. Der Grand-Slam-Rekordchampion musste zuletzt schon nacheinander für den Auftakt der Sandplatzsaison in Monte Carlo, in Barcelona sowie für Madrid und Rom absagen.

Im vergangenen Jahr war Nadal rechtzeitig fit geworden und kämpfte sich in Roland Garros trotz starker Fussprobleme zum Titelgewinn. Mit 22 Siegen - 14 davon in Paris - liegt der Sandplatzkönig in der ewigen Liste der Grand-Slam-Champions gemeinsam mit dem Serben Novak Djokovic vorne. (sid/gav)