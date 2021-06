Tennis Spielt Roger Federer nie mehr in der Schweiz? Die Swiss Indoors sind erneut abgesagt: «Es wäre ein Vabanquespiel» Zum zweiten Mal in Folge werden die Swiss Indoors Basel abgesagt. Die 50. Austragung fällt wie schon 2020 der Coronapandemie zum Opfer. Damit stellt sich auch die Frage, ob Rekordsieger Roger Federer nie mehr in der Schweiz spielen wird.



Roger Federer vergoss im Oktober 2019 bei seinem bislang letzten Turniersieg in Basel ein paar Tränen.

Marc Schumacher/ Freshfocus

Die Swiss Indoors Basel fallen erneut der Coronapandemie zum Opfer. Schon jetzt ist klar: Die 50. Ausgabe hätte vom 23. bis 31. Oktober über die Bühne gehen sollen, findet nun aber trotz sinkender Infektionszahlen und Öffnungsschritten zum zweiten Mal in Folge nicht statt. «Viele Fragen bleiben offen, und Zeit für eine weitere Abwägung bleibt keine mehr», lässt sich Turnierdirektor Roger Brennwald in einer Mitteilung zitieren. «Eigentlich wollten wir die 50-jährige Erfolgsgeschichte in diesem Jahr fortsetzen. Doch nach heutigem Stand eine Grossveranstaltung für den Herbst zu planen und sicherzustellen, verkommt zum Vabanquespiel.»

Ein weiterer Nackenschlag für Roger Brennwald, den Turnierdirektor der Swiss Indoors Basel. Sein Turnier fällt der Pandemie zum Opfer.

Steffen Schmidt/Freshfocus

Nach reiflicher Überlegung sei man im gegenseitigen Einvernehmen mit der ATP zum Entscheid gekommen, dass ein reibungsloser Ablauf der Swiss Indoors im gewohnten Format bei neun Turniertagen und einem Zuschaueraufkommen von 10'000 Personen pro Tag, die sich allesamt in Innenräumen bewegen, nicht gewährleistet werden könne. «Dies sind wir aber Spielern, Fans, Sponsoren und Trägerschaften gegenüber schuldig.» Es sei ein Vernunftsentscheid, sagt Brennwald. Der Schutz der Menschen stehe über allem. Rund 600 Personen stehen rund um das Turnier jeweils im Einsatz. Der Anlass zieht jeweils knapp 70'000 Zuschauer an.



Damit stellt sich auch die Frage, ob Roger Federer noch einmal in der Schweiz spielen wird. Bei den Swiss Indoors ist der ehemalige Balljunge, der in unmittelbarer Nähe zur St.Jakobshalle aufgewachsen ist, mit zehn Erfolgen Rekordsieger. 2019 gelang dem Baselbieter, der im August seinen 40. Geburtstag feiert, dort sein 103. und bisher letzter Turniersieg. Letztmals spielte Federer Mitte Mai in Genf, wo er in der Startrunde dem Spanier Pablo Andujar unterlegen war.



Roger Federer gewann elf Titel in der Schweiz, 2004 siegte er in Gstaad. Neben dem Rasenturnier in Halle, das er ebenfalls zehn Mal gewann, sind die Swiss Indoors das Turnier, wo er die meisten Titel sammelte.