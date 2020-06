Testspiel: Der FC Luzern und der FC Schaffhausen trennen sich unentschieden Der FC Luzern testete in der Swissporarena gegen den FC Schaffhausen. Nach einer Führung zur Halbzeit lag der FCL bis kurz vor Schluss zurück, Verteidiger Bürki gelang noch der Ausgleich.

(jwe) Im Testspiel in der Swissporarena trennen sich der FC Luzern und der FC Schaffhausen mit einem Unentschieden (2:2). Ibrahima Ndiaye brachte den FCL in Führung. In der zweiten Halbzeit traf Schaffhausen zweimal und lag bis kurz vor Ende der Partie in Führung. FCL-Verteidiger Marco Bürki war es, der für die Luzerner noch ausgleichen konnte.

Hier die Tweets zum Spiel vom FC Luzern:

Unentschieden im Test gegen Schaffhausen. Am Mittwoch geht's weiter gegen Lausanne. Um 15:00 Uhr zeigen wir euch das Spiel wieder live auf Facebook.#FCLFCS #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/7ZE4Vpw6Au — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) June 6, 2020

78' | 1:2 > Zwei weitere Wechsel beim FCL. Emini und Tia kommen für Binous und Sidler.#FCLFCS #nomeLozärn #seit1901fürimmer — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) June 6, 2020

30' | 1:0 > Tor für den FCL! Ibrahima Ndiaye erwischt Saipi aus der Distanz zur Führung. #FCLFCS #nomeLozärn #seit1901fürimmer — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) June 6, 2020

Nach diesem Schuss von Ndiaye landete der Ball in der kurzen Ecke im Tor. Printscreen

21' | 0:0 > Erster Wechsel beim FCL. Lucas Alves muss angeschlagen vom Platz. Ihn ersetzt Marco Bürki. Der Brasilianer hat sich in einem Luftduell ein Veilchen im Gesicht zugezogen. #FCLFCS #nomeLozärn #seit1901fürimmer — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) June 6, 2020