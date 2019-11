FCL-Unruhen nun auch im Sport: Trainer Häberli steht vor dem Aus Der FC Luzern steckt nach drei Meisterschaftsniederlagen in Folge auch sportlich in der Krise. Thomas Häberlis Zukunft ist sehr unsicher. Sportchef Remo Meyer spart in einem Interview nicht mit Kritik. Daniel Wyrsch

Wie lange Thomas Häberli seine Mannschaft noch trainieren wird, ist fraglich. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 17. Juli 2019)

Beim FC Luzern herrscht eisige Kälte. Nicht nur im Aktionariat, wo sich Bernhard Alpstaeg mit Marco Sieber, Hans Schmid und Samih Sawiris einen schmutzigen öffentlichen Streit um die Besitzverhältnisse des Traditionsvereins liefern. Vom miesen Klima in der Führung ist nun auch der sportliche Bereich angesteckt worden. Nach einem sukzessiven Aufwärtstrend bis Oktober, hat Trainer Thomas Häberli in den vergangenen drei Meisterschaftsspielen mit Niederlagen in Neuenburg gegen Abstiegsanwärter Xamax plus zwei Heimpleiten nacheinander gegen Lugano und Aufsteiger Servette viel Kredit verspielt.

Man muss gar feststellen, dass der Coach offenbar zu viel Kredit verspielt hat. In einem Interview spricht Sportchef Remo Meyer Dinge unverblümt aus, die mehr als nur aufhorchen lassen. Er sagt deutlich, dass er sich in der Entwicklung der Mannschaft mehr erhofft habe. «Mit den Leistungen sind wir nicht zufrieden. Wir haben noch in keinem Match über 90 Minuten überzeugt, und das zieht sich durch die ganze Saison.»