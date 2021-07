Ticker zum Nachlesen Berner Sieg am Bergklassiker: Kilian Wenger gewinnt den Brünig-Schwinget Kilian Wenger triumphiert am Bergfest auf dem Brünig. Im Schlussgang besiegt er Teamkollege Ruedi Roschi im ersten Zug. Das Innerschweizer Team kassiert eine Niederlage.

22 Bilder 22 Bilder Kilian Wenger feiert seinen Festsieg. Keystone / Urs Flüeler, Brünig (25. Juli 2021)

17:25 Uhr

Damit verabschieden wir uns aus der Brünig-Arena. In der Innerschweiz geht die Kranzfestsaison am 8. August mit dem Urner Kantonalen in Bürglen weiter. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Sonntagabend.

17:20 Uhr

Aus Innerschweizer Sicht liest sich die Schlussrangliste ernüchternd. Von den 19 Kränzen gehen nur 4 in die Innerschweiz. Es ist eine Niederlage. Die Berner hamstern 12 Kränze. Die Nordwestschweizer holen 3 Exemplare.

17:09 Uhr

Kilian Wenger wird nach dem Sieg von seinen Kameraden geschultert. Rechts im Bild der geschlagene Ruedi Roschi. Urs Flüeler/Keystone

Im Interview mit SRF sagt Wenger: «Es war sehr speziell gegen einen Teamkollegen anzutreten. Wir trainieren viel zusammen, wir kennen uns sehr gut. Ich bin überglücklich, dass es zum zweiten Mal geklappt hat auf dem Brünig.»

17:02 Uhr

Wenger hat nach wenigen Sekunden den Sieg im Trockenen. Mit dem ersten Zug legt er Teamkollege Roschi auf den Rücken. Es ist Wengers zweiter Titel auf dem Brünig nach 2014.

Kilian Wenger, rechts, feiert seinen Sieg im Schlussgang gegen Ruedi Roschi, links. Urs Flüeler/Keystone

17:00 Uhr

Der Schlussgang ist bereits fertig: Kilian Wenger ist Brünig-Sieger 2021!

16:57 Uhr

Wir kommen zur Entscheidung. Sägemehlplatz 4 wird nochmals hergerichtet. In Kürze kommen die Schlussgang-Teilnehmer Kilian Wenger und Ruedi Roschi.

16:55 Uhr

Lukas Renfer und Samuel Schmid stellen. Erich Fankhauser gelingt derweil ein Sieg. Wie auch Marco Reichmuth. Die Innerschweizer haben also doch noch Grund zum Jubeln.

16:49 Uhr

Andreas Döbeli siegt zum Abschluss. Ein weiterer Kranz für die Nordwestschweizer.

16:47 Uhr

Matthias Aeschbacher macht kurzen Prozess mit dem Luzerner Simon Schmid.

16:44 Uhr

Curdin Orlik stellt zum Abschluss, wird aber den Kranz gewinnen.

16:37 Uhr

Das Duell zwischen Joel Strebel und Severin Schwander endet gestellt. Strebel holt damit auch den Kranz.

16:30 Uhr

Kilian von Weissenfluh bezwingt den Luzerner Marc Lustenberger und sichert sich den Kranz.

16:23 Uhr

Der Berner Florian Gnägi bezwingt den Zuger Dominik Waser.

16:22 Uhr

Sieg für Sven Schurtenberger. Der Luzerner bodigt Simon Anderegg. Ein versöhnliches Ende für Schurtenberger, der den Kranz gewinnt.

16:17 Uhr

Werner Suppiger verliert gegen Bernhard Kämpf. Damit verpasst Suppiger den Kranz.

16:16 Uhr

Jonas Burch bekommt es nun mit Fabian Staudenmann zu tun. Und der Obwaldner verliert gegen den Berner.

15:53 Uhr

Wir biegen auf die Zielgerade dieses Wettkampfs ein. In der letzten halben Stunde hat es stark geregnet. Doch pünktlich auf den 6. Gang stoppte der Regen aber wieder. Es kann losgehen.

15:25 Uhr

15:16 Uhr

Roschi kommt trotz Niederlage auf die gleiche Punktzahl wie Kilian Wenger. Es kommt also zum Schlussgang zwischen Wenger und Roschi.

Ruedi Roschi. Urs Flüeler/Keystone

15:15 Uhr

Nochmals ein Gestellter: Zwischen Lukas Renfer und Simon Anderegg gibt es keinen Sieger. Jetzt betreten Ruedi Roschi und Joel Strebel den Platz. Und Roschi verliert direkt nach dem ersten Angriff.

15:07 Uhr

Adrian Walther und Florian Gnägi trennen sich auch mit einem Unentschieden. Es folgen noch zwei Spitzenpaarungen.

14:59 Uhr

Der Gang zwischen Fabian Staudenmann und Kilian von Weissenfluh endet gestellt.

14:52 Uhr

Kilian Wenger bezwingt Stefan Gäumann mit der Maximalnote. Ist das die Schlussgang-Teilnahme für Wenger?

Kilian Wenger gegen Stefan Gäumann. Urs Flüeler/Keystone

14:51 Uhr

Sieg für Sven Schurtenberger, er gewinnt gegen Michael Ledermann.

14:50 Uhr

Der nächste Berner Sieg: Curdin Orlik gewinnt gegen Adrian Odermatt.

14:47 Uhr

Bernhard Kämpf bezwingt den Zuger Beat Suter. Damit fällt auch der bestklassierte Innerschweizer in der Rangliste zurück.

14:45 Uhr

Der Sieger des Innerschweizer Schwingfests tut sich auf dem Brünig schwer. Joel Ambühl steckt gegen Marco Iseli bereits den dritten Gestellten ein. Hinzu kommen ein Sieg und eine Niederlage.

14:41 Uhr

14:39 Uhr

Wer schafft es in den Schlussgang? Wir werden es schon bald wissen, der 5. Gang läuft jetzt.

14:31 Uhr

In der Zwischenrangliste bleibt das Bild unverändert. Vorne Bern, hinten folgt der Rest. Aktuell stehen sieben Berner vorne. Auf Rang 4a folgt mit dem Zuger Beat Suter der erste Innerschweizer. Direkt dahinter steht Joel Strebel als bester Nordwestschweizer.

14:01 Uhr

Der 4. Gang ist vorbei. Wir haben noch einen verbleibenden Berner mit einer weissen Weste. Es ist nicht einer der Eidgenossen, sondern Ruedi Roschi. Auf diesen Namen hätten wohl nur Wenige gewettet.

Ruedi Roschi (links) hat derzeit einen Lauf. Marcel Bieri/Keystone

14:00 Uhr

Fertig. Gestellt. Wenger und Aeschbacher trennen sich mit einem Unentschieden.

13:59 Uhr

Das Duell zwischen Kilian Wenger und Matthias Aeschbacher dauert noch knapp eine Minute ....

13:53 Uhr

Ruedi Roschi gelingt ein Plattwurf gegen Andreas Döbeli. Roschi steht nun bei vier Siegen.

13:52 Uhr

Sieg für Fabian Staudemann. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Joel Strebel fordert Bernhard Kämpf. Kämpf kommt sofort in Bedrängnis, probiert sich über die Brücke zu retten, verliert aber.

13:45 Uhr

Das Duell zwischen Kilian von Weissenfluh und Florian Gnägi endet gestellt. Es geht weiter mit Curdin Orlik gegen Fabian Staudenmann.

13:37 Uhr

Erich Fankhauser bezwingt Colin Schlüchter. Und direkt danach landet Sven Schurtenberger gegen Adrian Gäggeler einen Blitzsieg. Jetzt kommen wir zu den Spitzenpaarungen. Florian Gnägi fordert nun Kilian von Weissenfluh.

13:32 Uhr

Unentschieden zwischen Reto Nötzli und Adrian Klossner. Auf dem Platz nebenan gibt es im gleichen Moment ebenfalls einen Gestellten zwischen Patrick Räbmatter und Severin Schwander.

13:26 Uhr

Thomas Sempach besiegt Roland Reichmuth.

13:19 Uhr

Klar war, dass es angesichts der Berner Dominanz zu Berner Paarungen kommen musste. Im 4. Gang trifft Kilian Wenger nun auf Matthias Aeschbacher, Kilian von Weissenfluh muss gegen Florian Gnägi antreten, Curdin Orlik gegen Fabian Staudenmann. Die übrigen Berner Spitzenreiter wurden mit Nordwestschweizern eingeteilt. Bernhard Kämpf gegen Joel Strebel, Ruedi Roschi gegen Andreas Döbeli.

13:15 Uhr

Willkommen zurück! Es geht auf dem Brünig mit dem 4. Gang weiter. Folgt nun die grosse Aufholjagd der Innerschweizer oder ziehen die Berner einsam an der Spitze ihre Kreise?

11:40 Uhr

Wir verabschieden uns nun in die Mittagspause. Um 13.15 Uhr geht es weiter mit dem 4. Gang. En Guete!

Die Zwischenrangliste nach drei Gängen spricht eine deutliche Sprache. Vier Berner stehen mit je drei Siegen vorne. Mit dem Nidwaldner Remo Odermatt und dem Luzerner Ronny Schöpfer folgen die ersten Innerschweizer auf dem geteilten 5. Rang.

11:27 Uhr

Der 3. Gang ist vorbei. Die Berner dominieren schier nach Belieben. Mehrere Berner stehen bei drei Siegen: Kilian Wenger, Kilian von Weissenfluh, Curdin Orlik und Ruedi Roschi. Mit dem Festsieg dürften die Innerschweizer nichts mehr zu tun haben.

11:23 Uhr

Aus Innerschweizer Sicht ist aktuell etwas der Wurm drin. Nun verliert auch Erich Fankhauser gegen Severin Schwander.

11:17 Uhr

Sieg für Matthias Aeschbacher. Er bezwingt Lukas Lemmenmeier. Direkt danach folgt die erste Überraschung und erstmals so etwas wie Jubel - zumindest aus der Ecke des Berner Teams. Adrian Walther, der noch nie einen Bergkranz gewinnen konnte, bezwingt Sven Schurtenberger. Damit wird Schurtenberger nichts mehr mit dem Festsieg zu tun haben.

11:13 Uhr

Auch für Curdin Orlik läuft alles nach Plan. Er kommt gegen den Luzerner Marc Lustenberger zu seinem dritten Sieg.

11:08 Uhr

Nach Ruedi Roschi und Kilian Wenger kommt nun auch Kilian von Weissenfluh zum dritten Sieg gegen Ueli Rohrer.

11:05 Uhr

Joel Ambühl steckt die erste Niederlage gegen Bernhard Kämpf ein. Nun ist die Reihe an Kilian von Weissenfluh, der gegen Ueli Rohrer den dritten Sieg anstrebt.

10:59 Uhr

Ein anderer Berner eilt direkt nach Wenger ebenfalls zum dritten Sieg: Ruedi Roschi bezwingt Werner Suppiger.

10:58 Uhr

Kilian Wenger hinterlässt bislang einen sehr guten Eindruck. Jetzt bodigt er mit dem ersten Zug Urs Doppmann. Dritter Sieg für Wenger.

10:56 Uhr

Nächster Nordwestschweizer Sieg: Andreas Döbeli bindet Dominik Binggeli, der mit zwei Siegen gestartet ist, zurück.

10:54 Uhr

Joel Strebel gewinnt gegen Lars Zaugg. Zweiter Sieg für Strebel nach der Startniederlage.

10:52 Uhr

Thomas Sempach kann Reto Leuthard bezwingen. Erster Sieg für Sempach.

10:48 Uhr

Reto Nötzli stellt nun mit Lukas Renfer, der die Rangliste anführte. Nötzli benötigt mit einer Niederlage, einem Unentschieden und einem Sieg nun einen starken Nachmittag für den Kranzgewinn.

10:41 Uhr

Wir nehmen langsam aber sicher Kurs auf die Mittagspause, bereits steht der 3. Gang an. Fabian Staudenmann gewinnt gegen Adrian Odermatt. Zweiter Sieg für Staudenmann.

10:22 Uhr

Damit wäre der 2. Gang bereits zu Ende. Drei Eidgenossen kamen sehr gut durch dieses Anschwingen. Es sind die Berner Kilian Wenger, Kilian von Weissenfluh und Curdin Orlik, die aktuell jeweils zwei Siege auf dem Notenblatt haben.

In der Zwischenrangliste nach zwei Gängen sieht es für Kilian Wenger, Kilian von Weissenfluh und Curdin Orlik mit je zwei Siegen gut aus. Angeführt wird die Rangliste von den Bernern Ruedi Roschi und Lukas Renfer mit der maximalen Punktzahl. Im 3. Rang folgen die ersten Innerschweizer mit Beat Suter, Marc Lustenberger und Urs Doppmann.

10:17 Uhr

Nun folgt auch der erste Sieg für den Innerschweizer Leader Sven Schurtenberger. Der Luzerner ringt Adrian Klossner nieder. Allerdings bekommt Schurtenberger nicht die Maximalnote.

10:15 Uhr

Patrick Räbmatter kommt in Fahrt. Nach seiner Startniederlage gegen Matthias Aeschbacher besiegt er nun Marco Iseli.

Patrick Räbmatter siegt im 2. Gang. Urs Flüeler/Keystone

10:13 Uhr

Und es folgt nochmals ein Duell Bern vs. Obwalden. Und wieder siegt Bern: Florian Gnägi bodigt Reto Bürgi.

10:11 Uhr

Kilian Wenger kommt zum zweiten Sieg. Er bezwingt den Obwaldner Jonas Burch.

10:10 Uhr

Der Berner Simon Anderegg muss nach seinem Startsieg eine Niederlage einstecken. Es lässt sich - etwas überraschend - vom Luzerner Urs Doppmann bezwingen. Doppmann hat nun zwei Siege auf dem Notenblatt.

10:04 Uhr

Curdin Orlik fackelt nicht lange gegen den Aargauer Samuel Schmid. Nach wenigen Sekunden kommt Orlik zum zweiten Sieg.

Curdin Orlik (links) beim Sieg im 1. Gang gegen Joel Strebel. Urs Flüeler/Keystone

10:03 Uhr

Matthias Aeschbacher wird gebremst. Der Berner Favorit kommt gegen Marco Reichmuth nicht über ein Unentschieden hinaus.

09:55 Uhr

Der Luzerner Ronny Schöpfer und der Berner Fabian Staudenmann liefern sich ein äusserst attraktives Duell. Schöpfer kann sich mehrmals spektakulär befreien, verliert aber letzten Endes doch noch.

09:52 Uhr

Joel Strebel kommt gegen Christian Odermatt zu seinem ersten Sieg.

09:49 Uhr

Thomas Sempach kommt gegen den Zuger Christian Bucher nicht über ein Unentschieden hinaus. Zweiter Gestellter für Sempach, er fällt damit bereits zurück.

09:41 Uhr

Andreas Döbeli landet nach dem Gestellten im 1. Gang den ersten Sieg. Er bezwingt den Berner Matthieu Burger.

09:36 Uhr

Der 2. Gang läuft bereits. Und es scheint die Sonne in die Naturarena. Doch kaum ist dieser Satz zu Ende geschrieben, ist sie auch schon wieder verdeckt.

09:25 Uhr

Fünf von 15 Eidgenossen konnten mit einem Sieg starten. Es sind fünf Berner: Matthias Aeschbacher, Kilian Wenger, Kilian von Weissenfluh, Curdin Orlik und Simon Anderegg. Die Maximalnote verpassen sie zwar alle. Aber trotzdem: Es war bisher eine Berner Veranstaltung hier.

09:09 Uhr

Aeschbacher übernimmt sogleich die Rolle des Fans beziehungsweise Betreuers von Kilian Wenger. «Noche Kilu, noche Kilu!», ruft er in den Sägemehlring. Und dort wird seine Anweisung mustergültig umgesetzt. Wenger gewinnt gegen den Schwyzer Reto Nötzli. Und damit ist der 1. Gang bereits Geschichte.

Kilian Wenger startet mit Sieg. Urs Flüeler/Keystone

09:07 Uhr

Matthias Aeschbacher macht es besser. Der Berner Favorit kann den Nordwestschweizer Leader Patrick Räbmatter bezwingen. Mit innerem Haken kommt Aeschbacher zum Sieg.

09:04 Uhr

Der Innerschweizer Favorit Sven Schurtenberger schafft es nicht, mit einem Sieg in den Tag zu starten. Der Luzerner stellt mit Florian Gnägi.

Sven Schurtenberger (rechts) gegen Florian Gnägi. Urs Flüeler/Keystone

08:56 Uhr

Werner Suppiger macht Fabian Staudenmann das Leben schwer. Der Luzerner Turnerschwinger, bekannt als Verteidigungskünstler, stellt mit dem Berner Mitfavoriten Staudenmann.

08:51 Uhr

Der nächste Gestellte: Isaf-Sieger Joel Ambühl und der Berner Severin Schwander trennen sich Unentschieden.

08:44 Uhr

Thomas Sempach müht sich erfolglos mit Andreas Döbeli ab. Der Aargauer ringt dem Brünig-Sieger von 2016 einen Gestellten ab. Es geht weiter mit Joel Ambühl und Severin Schwander.

08:37 Uhr

Sieg für Curdin Orlik. Er kann den Aargauer Joel Strebel bezwingen.

08:30 Uhr

Als Nächstes folgt das Duell zweier Brünig-Sieger: Bernhard Kämpf (2015/2017) gegen Erich Fankhauser (2018). Doch die Gangdauer verstreicht, ohne das einer zum Sieg kommt. Kämpf wird mit einer 9,00 belohnt, Fankhauser, der etwas passiver war, bekommt nur die 8,75.

08:25 Uhr

Mit Simon Anderegg steht nun der nächste starke Berner im Einsatz. Er greift mit dem Solothurner Marcel Kropf zusammen. Anderegg, der bereits 10 Brünig-Kränze auf dem Konto hat, kann Kropf bezwingen, allerdings nicht mit der Maximalnote.

08:22 Uhr

So, es geht langsam aber sicher richtig los. Der erste Eidgenosse greift ins Geschehen ein: Kilian von Weissenfluh. Der Haslitaler muss gegen den Solothurner Roger Erb antreten und kann direkt den ersten Sieg landen.

08:13 Uhr

Sieg für den Obwaldner Jonas Burch, er bezwingt den Berner Adrian Walther.

08:09 Uhr

Der Schwyzer Marcel Arnold bodigt den Berner Lars Zaugg. Guter Start für Arnold, der noch keinen Bergkranz in seiner Sammlung hat.

08:08 Uhr

Auf Platz 4 werden die Spitzenpaarungen stattfinden. Zum Auftakt trennen sich Marco Heiniger und Samuel Brun mit einem Unentschieden.

08:00 Uhr

In diesem Moment geht es los. Adrian Odermatt und Bruno Schürpf eröffnen den Tag auf Platz 1.

07:54 Uhr

Das Wetter ist auf dem Brünig so, wie wir es von diesem Sommer kennen: nicht schön. Aktuell werden 15 Grad gemessen, es dürfte im Verlauf des Tages regnen. Im Moment ist es aber relativ trocken.

07:43 Uhr

Insgesamt stehen 15 Eidgenossen im Teilnehmerfeld. Ursprünglich waren 23 angemeldet gewesen. Von der Einteilungsliste verschwunden ist unter anderem auch Benji von Ah. Der 34-jährige Giswiler dürfte sich aus gesundheitlichen Gründen schonen, der genaue Grund ist uns aber nicht bekannt.

07:28 Uhr

Kommen wir nun aber zu denjenigen Athleten, die hier sind. Das sind die Spitzenpaarungen des 1. Gangs:

Reto Nötzli *** – Kilian Wenger ***

Matthias Aeschbacher *** – Patrick Räbmatter ***

Sven Schurtenberger *** – Florian Gnägi ***

Fabian Staudenmann *** – Werner Suppiger **

Severin Schwander ** – Joel Ambühl **

Andreas Döbeli *** – Thomas Sempach ***

Joel Strebel *** – Curdin Orlik ***

Erich Fankhauser *** – Bernhard Kämpf ***

Simon Anderegg *** – Marcel Kropf **

Kilian von Weissenfluh *** – Roger Erb **

Der Blick in die leere Arena. Urs Flüeler/Keystone

07:25 Uhr

Machen wir zuerst die Buchhaltung. In den letzten Tagen gab es gewichtige Absagen. Schwingerkönig Christian Stucki kuriert seine Entzündung am Rücken aus und nimmt nicht teil. Joel Wicki wollte zuerst mitmachen, entschied sich aber am Donnerstag nach dem Training anders, er wird ebenfalls fehlen. Am Samstagabend wurde schliesslich die Covid-Erkrankung von Remo Käser publik. Er verabschiedet sich in die Isolation. Auch nicht am Start ist der Zuger Spitzenschwinger Marcel Bieri, er leidet an einer Finger- und Schulterblessur.

06:46 Uhr

Einen schönen guten Morgen aus der Brünig-Arena! Und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker. Ein echter Höhepunkt der Schwingsaison steht an, der Bergklassiker, der Brünig-Schwinget, das Kräftemessen zwischen dem Innerschweizer und dem Berner Verband - sowie einer Nordwestschweizer Delegation.