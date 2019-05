Tiefdruck lässt am Luzerner Stadtlauf Tausende kalt Über 13'600 Laufbegeisterte trotzen dem garstigen Wetter am Luzerner Stadtlauf. Anstelle von kurzen Hosen und T-Shirts sind Wärmejacken und Reiseutensilien gefragt. Der Schneefall am Abend setzt der 42. Austragung das Krönchen auf. Theres Bühlmann

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) 93 Bilder Die besten Bilder des 42. Luzerner Stadtlaufs

«Das ist hier aber heute ein ‹Gnosch›», sagte eine Frau im Luzerner Bahnhof, die auf eine Kollegin wartete. Das Gewusel hatte einen Grund, der Luzerner Stadtlauf war angesagt, genauer gesagt die Ausgabe Nummer 42, bei dem rund 13 600 Akteure mitmachten. Viele davon reisten mit dem Zug an – Vereine, Gruppen, Familien. Die rund 550 Helferinnen und Helfer legten letzte Hand an, stellten Tische und Stühle auf, schleppten Werbebanner, befestigten Plakate und nahmen letzte Anweisungen entgegen, damit sich jeder und jede der Läuferinnen und Läufer zurechtfand.

Zwischendurch immer wieder ein Blick zum Himmel, mit der Frage: Was macht das Wetter? Dies zeigte sich durchzogen. Kapuze hochziehen, Regenschirm auf und dann wieder zu. Aber was ein richtiger Stadtläufer ist, der lässt sich von einer Tiefdruckzone nicht beeindrucken. Erst einmal galt es, das Lunchsäckli abzuholen, als nächste Station wurde die T-Shirt-Ausgabe anvisiert, um sich dann langsam aber sicher auf den grossen Auftritt vorzubereiten.

Den Körper auf Betriebstemperatur bringen

Kollektives Warm-up – oder eben Aufwärmen, hiess es beim Stand der Suva, um so den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen, was bei diesen garstigen Bedingungen von grosser Wichtigkeit war. Dann folgte der erste Start. Die Ouverture war wie immer dem Schnupperlauf für Familien – mit und ohne Kinderwagen – vorbehalten, der sich einer grossen Beliebtheit erfreute. Also reihten sie sich ein, die Väter, Mütter, Omas und Opas, alle mit ihrem Nachwuchs, um die 1,510 km lange Strecke unter die Füsse oder eben auch unter die Räder zu nehmen. Einige der Kinder zeigten sich etwas angespannt und nervös, andere wiederum warteten locker und gelöst, da und dort musste noch die Startnummer befestigt werden.

Und es blieb auch Zeit, um der Gotte am Strassenrand zuzuwinken. Die letzten Tipps von Papa entgegengenommen, «immer schön durchatmen und an meiner Seite bleiben», während Mama dafür sorgte, dass die Kopfbedeckung und das Dress richtig sassen. Dann der Startschuss – und los ging es: vorbei an den dicht gedrängten Zuschauerreihen, die mit lauten Rufen die Kleinen anspornten und motivierten, wenn es bei dem einen oder anderen nicht mehr so richtig vorwärts gehen wollte. Vor dem Ziel auf dem Kapellplatz noch ein Schlussspurt, ausatmen und die Medaille in Empfang nehmen. Der Götti hielt alles auf dem Smartphone fest, «gut gemacht, Dario, bravo». Was gab es Schöneres, als auf den Schultern von Papa voller Stolz die Medaille zu begutachten.

Vater Schulers Doppeleinsatz mit seinen Kids

Mit seinen Kindern Jarina (6 Jahre) und Nico (9) war auch Markus Schuler aus Römerswil am Start, genauer gesagt, gleich zweimal. Erst absolvierte er mit seiner Tochter den Schnupperlauf, dann mit dem Sohnemann den Familienlauf. Dabei konnten sie auf die Dienste von Nicos Götti Benno zählen. Er feuerte sie nicht nur am Strassenrand an, sondern kümmerte sich jeweils auch um den nicht im Einsatz stehenden Nachwuchs. Die Schulers waren schon mehrmals beim Luzerner Stadtlauf dabei, «und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis», sagte Vater Markus.

Ein Extratraining für den Luzerner Stadtlauf hat das Trio nicht eingelegt. Markus Schuler ist Mitglied beim örtlichen Turnverein, Nico besucht die Jugendriege und Jarina geht jeden Montag ins Kinderturnen. Einfach am Stadtlauf den Plausch und viel Freude haben, hatten sie sich vorgenommen.

Turnvereinspräsident steht als Helfer im Einsatz

Ein Ereignis, wie der Luzerner Stadtlauf, wäre nicht zu bewältigen, ohne die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund. Seit Jahren dabei ist der TV Ebikon, der am Samstag an verschiedenen Plätzen und Ständen anzutreffen war. Präsident Sergio Saccardo betreute zusammen mit weiteren Mitgliedern an der Bahnhofstrasse den Infostand und das Fundbüro. «Ja», sagte er, «den Stadtlauf habe ich in früheren Jahren einige Male absolviert.» Die Gründe für sein Engagement: «Der Stadtlauf ist ein sehr guter Anlass, etwas Grossartiges», sagte er. Und weiter: «Freiwilligenarbeit ist doch ein Teil unserer Kultur. Ich habe als junger Läufer vom Stadtlauf profitiert, nun kann ich etwas zurückgeben.»

Viele Zuschauer nutzten zwischendurch die Gelegenheit, sich in einem der Zelte oder in einer Festwirtschaft aufzuwärmen, Small-Talk zu betreiben, und dem vielfältigen musikalischen Programm zu lauschen. Auf den Plätzen sorgten verschiedene Formationen für Stimmung und Unterhaltung. Sie trugen klangvolle Namen wie «Edelschweiss», «Sofort Hei» oder «Gaudiband Hudigäggler.» Die Trychel-Gruppe und das Alphorn-Trio «Drüklang» entpuppten sich vor allem bei den Touristen als äusserst beliebte Fotosujets. Die schmissige Musik war bestens geeignet, um mitzuschunkeln, mitzusingen und mitzuklatschen – Komponenten, die bei Wind und Regen nicht nur das Herz, sondern auch die kalten Hände erwärmten.

Als Tausende von Teilnehmer, vornehmlich Familien, bereits ihre Sachen gepackt, sich auf den Nachhauseweg aufmachten und die kleinsten «Schnupperläufer» schon am Träumen waren, begaben sich die Eliteläufer bei einsetzendem Schneefall erst auf die längeren Strecken. Und dann, als der sportliche Teil nach 21 Uhr zu Ende war, und die nasskalte Nacht Einzug gehalten hatte, waren die Altstadtgassen wieder frei für die Nachtschwärmer ...

