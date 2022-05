Rad Topfavorit Reto Indergand verpasst Hattrick beim Berglassiker knapp Der Urner Reto Indergand klassiert sich an seinem Heimrennen in Silenen auf dem 2. Rang – genau wie Schwester Linda.

Der Obwaldner Martin Fanger (rechts) verweist Reto Indergand im Sprint auf den 2. Platz. Bild: Urs Hanhart

Der am Auffahrtstag bereits zum 67. Mal ausgetragene Bergklassiker Silenen–Amsteg–Bristen (5,6 Kilometer/rund 300 Meter Höhendifferenz) bot ein Radsport-Spektakel vom Feinsten. Aus Sicht der sehr zahlreich aufmarschierten Urner Fans fehlte einzig das Sahnehäubchen, mussten sich doch die Publikumslieblinge knapp geschlagen geben. Im Rennen der Elitefahrer peilte Lokalmatador und Topfavorit Reto Indergand nach 2015 und 2018 den dritten Tagessieg bei seiner Heimprüfung an. Allerdings machte ihm sein früherer Teamkollege Martin Fanger, seines Zeichens ehemaliger Mountainbike-Schweizer-Meister über die Marathondistanz, einen Strich durch die Rechnung. Der routinierte Obwaldner verwies Indergand im Sprint einer Dreiergruppe, die sich im steilsten Stück abgesetzt hatte, mit ungefähr einer Velolänge Vorsprung auf den 2. Platz.

Trotz der knappen Niederlage zeigte sich der Silener nach dem Rennen keineswegs enttäuscht. «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn ich natürlich lieber zum dritten Mal gewonnen hätte», betonte er. «Gegen Martin Fanger war heute kein Kraut gewachsen. Im Wissen um seine Endschnelligkeit habe ich den Sprint schon relativ früh angezogen. Aber er konnte parieren und an mir vorbeiziehen. Mit dem 2. Platz habe ich das Maximum herausgeholt.»

Zum ersten Mal sind Elite-Frauen am Start

Kurzfristig nicht antreten konnte Fabio Püntener, dem ebenfalls ein Spitzenergebnis zugetraut worden war. Der Silener hatte sich Anfang Woche bei einem Trainingssturz im Tessin verletzt.

Erstmals in der fast 70-jährigen Geschichte dieser Radsportveranstaltung führte der VMC Silenen auf der identischen Strecke auch ein Frauen-Eliterennen durch, wobei Reto Indergands Schwester Linda, die 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio im Mountainbike-Rennen die Bronzemedaille geholt hatte, als grosse Favoritin auf den Tagessieg gehandelt wurde. Allerdings vermochte der grosse Star am Urner Radsporthimmel dieser Rolle nicht ganz gerecht zu werden. Sie wurde von der Zürcher Strassenspezialisten Lara Krähemann, die ab und zu auch Radquer-Prüfungen bestreitet, mit 19 Sekunden Rückstand auf den 2. Platz verwiesen.

Ganz ähnlich wie bei ihrem Bruder hielt sich aber auch bei ihr die Enttäuschung in Grenzen. «Angesichts der Tatsache, dass ich heute mein erstes reines Bergrennen absolviert habe, bin ich mit meinem Abschneiden zufrieden», meinte sie. «Mir liegen Strecken, auf denen es nicht nur rauf-, sondern auch wieder runtergeht, deutlich besser. Die Entscheidung ist rund 1000 Meter vor dem Ziel gefallen. Lara Krähemann zog weg und ich konnte nicht mehr zusetzen.»

Podestplätze an WM und EM im Visier

Linda Indergand hat zurzeit ein sehr dicht gedrängtes Rennprogramm. Bereits am nächsten Sonntag startet sie an der Short-Race-SM und in der Woche darauf an der Schweizer Meisterschaft im Cross-Country. Daraufhin folgt das Weltcup-Rennen in Leongang. Auf ihre Saisonziele angesprochen, verriet die Urnerin:

«An der Mountainbike-WM und -EM möchte ich gerne aufs Podest fahren. Aber das wird sehr schwierig, denn die gleichen Ziele haben sich ganz viele Konkurrentinnen gesetzt.»

Indergand wird auch noch die Tour des Suisse der Frauen bestreiten und hofft dort auf gute Platzierungen.