Tour de France Kanadier gewinnt bei Bergankunft – Pogacar macht Sekunden gut Der kanadische Radprofi Michael Woods entscheidet die Bergankunft am Puy de Dôme für sich. Jonas Vingegaard bleibt in Gelb, doch Tadej Pogacar rückt näher ran.

Der Stärkste am Puy de Dôme: Michael Woods. Daniel Cole / AP

Michael Woods hat die Bergankunft auf dem legendären Puy de Dôme bei der 110. Tour de France gewonnen. Der Kanadier holte sich nach dem 13,3 Kilometer langen Anstieg mit durchschnittlich 7,7 Prozent Steigung am Sonntag den Sieg auf der neunten Etappe im Alleingang vor dem Franzosen Pierre Latour und dem Slowenen Matej Mohoric.

Die Tour-Favoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar lieferten sich auf den letzten Kilometern einen spannenden Zweikampf – mit dem besseren Ende für Pogacar. Der 24-jährige Slowene kam auf dem 13. Rang mit einem Rückstand von 8:19 Minuten auf den Tagessieger ins Ziel. Acht Sekunden danach sein ärgster Rivale. Damit führt der dänische Vorjahressieger das Gesamtklassement nach wie vor an, jedoch nur noch 17 Sekunden vor Pogacar. Jai Hindley verliert auf Rang drei bereits 2:40 Minuten.

Sturz-Drama um Mark Cavendish

Mark Cavendish muss nach einem Sturz am Samstag die Tour aufgeben. Thibault Camus / AP

Am Tag zuvor endete die Grande Boucle für den britischen Sprint-Star Mark Cavendish auf dramatische Art und Weise. Der 38-Jährige stürzte auf der achten Etappe, welche der Däne Mads Pedersen nach einer Sprintankunft für sich entschied, rund 64 km vor dem Ziel und musste nach einem Schlüsselbeinbruch aufgeben.

Cavendish wollte in der diesjährigen Ausgabe zum alleinigen Rekordhalter der Tour-Historie aufsteigen. Mit 34 Erfolgen teilt er sich die Bestmarke mit dem legendären Eddy Merckx. Weil der Brite zum Jahresende seine Karriere beenden will, erleidet das Rekord-Unterfangen einen abrupten Ausgang. Doch der Astana-Teamchef Alexander Winokurow möchte seinen Fahrer zu einem Comeback für das nächste Jahr bewegen. «Ja, wir wollen, dass Mark 2024 weitermacht und seine 15. Tour de France fährt, damit er seine 35. Etappe gewinnen kann», so der Verantwortliche des kasachischen Teams gegenüber der L'Equipe.

Am Freitag hatte der Altmeister noch unter Beweis gestellt, dass er weiterhin Siege einfahren kann. Als Zweiter und mit einem Schaltungsproblem auf der Zielgeraden, wie er später erläuterte, verpasste er die Bestmarke nur haarscharf. Ob Cavendishs Mission unerfüllt bleibt, hängt davon ab, ob er gewillt ist, den Rücktritt vom Rücktritt zu erklären.

Nun können sich die Velo-Profis von den Strapazen der vergangenen Tage erholen. Am Montag steht der erste von zwei Ruhetagen an. Tags darauf wartet ein profiliertes Gelände, welches einer Fluchtgruppe bei den fünf mittelschweren Bergwertungen im Zentralmassiv von Vulcania nach Issoire eine Chance bietet.

Update folgt +++