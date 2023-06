Tour de Suisse Schweizer Rad-Profi Gino Mäder muss nach schwerem Sturz auf Königsetappe reanimiert werden Die Königsetappe der Tour de Suisse wird von einem schweren Sturz überschattet. Der Schweizer Rad-Profi Gino Mäder musste reanimiert werden.

Die Unfallstelle: Gino Mäder erhält ärztliche Unterstützung. Magnus Sheffield (rechts) verlässt den Ort wieder auf den Füssen. Bild: Keystone

Überschattet wurde die 5. Etappe von zwei drastischen Stürzen. Auf der Abfahrt vom Albula nach La Punt kamen der Schweizer Gino Mäder und der Amerikaner Magnus Sheffield von der Strasse. Das Team des Schweizers, Bahrain Victorious, schrieb zunächst, dass Mäder in einem «schweren Sturz» involviert war.

Später schreiben die Tour-Organisatoren: «Der Rennarzt war innert zwei Minuten an der Unfallstelle. Magnus Sheffield war ansprechbar. Er wurde mit Prellungen und einer Hirnerschütterung ins Spital Samedan transportiert. Gino Mäder lag regungslos im Wasser. Er wurde reanimiert und anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur transportiert. Die Schwere seiner Verletzungen ist noch nicht abschliessend geklärt.»

Zeitweise waren auf der Abfahrt bei den Athleten Tempi bis zu 100 km/h gemessen worden. Etwas, das der belgische Weltmeister Remco Evenepoel nicht nachvollziehen konnte. Er äusserte gegenüber den Organisatoren Kritik: «Ich hoffe, dass dies sowohl bei uns Fahrern als auch den Veranstaltern zu einem Denkanstoss führen wird.» Eine Bergankunft sei problemlos durchführbar gewesen, doch stattdessen habe man sich für die gefährlichere Variante entschieden. «Als Fahrer sollten wir uns den Risiken bewusst sein, die wir eingehen», so der 23-Jährige.

Strecke führte über Brienz

Kurz nach 15 Uhr hängen Staubwolken in der Luft. Geröll rutscht den Hang runter. Mal wieder sind alle Augen auf Brienz gerichtet. Aktuell das berühmtesten Dorf der Schweiz. Eben gerade braust das Fahrerfeld der Tour de Suisse direkt unterhalb vom Bergsturz-Sperrgebiets vorbei.

Die Tour de Suisse konnte wie geplant über den Albula und fuhr direkt am Bergsturz-Sperrgebiet vorbei. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA

Im Vorfeld schwebten Fragezeichen über die Königsetappe der 86. Tour de Suisse von Fiesch nach La Punt. Wäre die Phase Blau ausgerufen worden, hätten die Tour-Organisatoren auf Plan B umschwenken müssen. Heisst: Die Strecke hätte statt über den Albula über den Julier geführt. Doch weil am Donnerstagnachmittag die Phase Rot bestand, konnte alles wie geplant über die Bühne. Zwischen Tiefencastel und Surava bestand lediglich ein Halteverbot und die Athleten mussten auf diesem Streckenabschnitt ohne die Anfeuerung der Zuschauer auskommen und in die Pedale treten.

Die 211 km über die Pässe Furka, Oberalp und Albula hatte der Spanier Juan Ayuso am schnellsten überwunden. Der 20-Jährige überquerte die Ziellinie 54 Sekunden vor dem Dänen Mattias Skjelmose. Skjelmose war es dann auch (am Vortag verlor er noch das Gelbe Trikot), der sich wieder das Leibchen des Gesamtführenden überstreifen durfte. Er führt acht Sekunden vor dem Österreicher Felix Gall und 18 Sekunden vor dem Tagessieger Ayuso. Stefan Küng erreichte als bester Schweizer das Ziel mit einem Rückstand von 5:39 Minuten auf Rang 28.

Am Freitag bestreiten die Rad-Profis die längste Etappe der Schweizer Rundfahrt. Die 215,3 km führen von La Punt nach Oberwil-Lieli. Zunächst geht es wieder über den Albulapass. Dieses Mal jedoch von der entgegengesetzten Richtung. Sollte sich die Situation in Brienz verändern würde der Etappenstart in Chur erfolgen. Auf den letzten rund 50 km folgt stets ein auf und ab. Eine Angelegenheit, die vor allem auf die Schweizer Marc Hirschi und Mauro Schmid zugeschnitten scheint.

Update folgt +++