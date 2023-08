Transferoffensive Neymar als nächster Topshot: Schaut die Fussballwelt jetzt nach Saudi-Arabien? Es vergeht kaum ein Tag mehr, wo nicht eine Transfermeldung eines Fussballers nach Saudi-Arabien verkündet wird. Mit Neymar wechselte der nächste Superstar in die Wüste. Inzwischen stellt sich tatsächlich die Frage: Spielt die Saudi Pro League bald auf der ganz grossen Bühne mit? TV-Sender reagieren bereits auf diese Entwicklung.

Neymars Transfer zu Al-Hilal ist der nächste Meilenstein der saudischen Transferoffensive. Bild: AP

Jetzt also auch noch Neymar. Was bis vor kurzem noch undenkbar schien, ist nun Tatsache: Wenn Al-Hilal in der saudischen Pro League auf Al-Nassr trifft, dann ist dies auch das Duell zwischen Neymar und Cristiano Ronaldo. Oder Sergej Milinkovic-Savic und Sadio Mané. Die Liste der Spieler, welche sich diesen Transfersommer dem Wüstenstaat anschlossen, wird länger und länger.

Mit Neymar konnten die Saudis nochmals einen der ganz dicken Fische des Weltfussballs an Land ziehen. Dafür wird ihm so einiges geboten. Die Rede ist von einem Jahresgehalt von über 100 Millionen Euro. Saudi-Arabien macht keinen Hehl daraus, wie die Spieler angelockt werden. Ex-Liverpool-Star Fabinho wurde etwa nach seinem gelungenen Debüt für Al-Ittihad von einem Journalisten mit einer Luxusuhr beschenkt.

Es sind ganz neue Dimensionen, mit welchem das Königreich Saudi-Arabien die Fussballwelt aufmischt. Wurde der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Beginn des Jahres noch belächelt, wird inzwischen jedem Fussballfan klar, wie ernst es das grösste Land der Arabischen Halbinsel meint. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass Transferguru Fabrizio Romano einen Wechsel nach Saudi Arabien verkündet. Innert kürzester Zeit wurde es gewissermassen zu einer Normalität.

Liste wird immer länger

Diese Normalität sieht nun wie folgt aus: Bei Al-Nassr verdienen nebst Ronaldo und Mané auch Marcelo Brozovic und Alex Telles ihr Geld. Neymars Al-Hilal verfügt mit Milinkovic-Savic sowie Ruben Neves über zwei Spieler im besten Fussballalter. Al-Ettifaq holte nebst Trainer Steven Gerrard auch Liverpools Captain Jordan Henderson, Al-Ahli investierte ihr Geld unter anderem in Roberto Firmino, Riyad Mahrez und Franck Kessié. Und dann gibt es da auch noch Al-Ittihad, wo nebenbei Weltfussballer Karim Benzema und Weltmeister N’Golo Kanté ihre Schuhe schnüren.

Ein Duell zweier Topstars: Ex-Chelsea-Spieler Kalidou Koulibaly (links) gegen Cristiano Ronaldo. Bild: Samah Zidan/AP

Es ist nicht nur die Menge der Spieler, welche die saudische Transferoffensive von jenen aus anderen Ländern unterscheidet. China oder Russland investierten ihr Geld vor allem in Altstars, welche die Karriere ausklingen liessen. Saudi-Arabien hingegen lockt mittlerweile auch Spieler an, welche sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befinden. Kurzum: Die Saudi Pro League ist zu einem ernst zu nehmenden Player im Fussballmarkt aufgestiegen.

Eine Entwicklung, welche auch die Konsumenten des Fussballs betrifft. Damit die Fans ihre Idole weiterhin zu sehen bekommen, sicherten sich sowohl Sky als auch Blue Rechte für die jeweiligen Übertragungen. Der Sender Sportdigital Fussball, welcher in beiden Abos enthalten ist, zeigt die drei Topspiele der Runde. Die Rahmenbedingungen sind also geschaffen. Nun stellt sich die entscheidende Frage, ob auch die Nachfrage nach der Saudi Pro League gross genug ist, um über längere Zeit ein Wörtchen im Weltfussball mitreden zu können.