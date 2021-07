Traumstart Gewehrschützin Nina Christen sorgt mit Bronze für die erste Schweizer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio Nina Christen sorgt mit Bronze über 10 Meter mit dem Luftgewehr für die erste Schweizer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die 27-Jährige ist eine Pionierin im Schweizer Schiesssport.



Nina Christen feiert ihren Sieg der Bronze-Medaille über 10 Meter mit dem Luftgewehr. Keystone

Gleich in der ersten Medaillenentscheidung bei den Olympischen Spielen in Tokio sorgt die Schützin Nina Christen für die erste Medaille. Sie holt über 10 Meter mit dem Luftgewehr Bronze. Nach der Qualifikation war sie noch auf Rang 7 gelegen. Die 27-jährige Christen galt als Anwärterin auf die Medaillen. Allerdings nicht über 10 Meter, sondern über die 25 Meter.



Der Medaillengewinn hat sich abgezeichnet. 2016 hatte Cristen bei ihren ersten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Rang 6 belegt, 2019 gewann sie erstmals im Weltcup und wurde Europameisterin. Im Ranking in ihrer Paradedisziplin, dem Dreistellungsmatch über 50 Meter, lag sie vor Tokio im dritten Rang. Dort werden am nächsten Samstag Medaillen vergeben.

Nina Christen posiert mit ihrer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Keystone

Zwar kommt Christen, die aus Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden kommt und in Immensee in Schwyz lebt, aus einer Schützenfamilie, besuchte aber erst im Alter von 11 Jahren einen Jungschützenkurs. Erst 2015 machte sie den Sport zum Beruf, brach ihr eben erst begonnenes Biologiestudium ab, als sie einen der drei Ausbildungsplätze im neu eröffneten Nationalen Leistungszentrum in Magglingen erhielt. Sie ist damit eine Pionierin im Schweizer Schiesssport.



Seit 2016 trainiert Nina Christen im Nationalen Leistungszentrum in Magglingen.

Anthony Anex / KEYSTONE

Erst die zweite Olympia-Medaille einer Schützin

Es ist die 22. Schweizer Olympia-Medaille im Schiessen, aber erst die zweite einer Frau nach Heidi Diethelm Gerber 2016 in Rio de Janeiro. Die Ostschweizerin hatte damals mit Bronze über 25 Meter mit der Pistole ebenfalls für die erste von am Ende 7 Schweizer Medaillen gesorgt.



Frühe Schweizer Erfolge bei Olympischen Spielen sind ein Indiz für einen Medaillenregen. Bestes Beispiel dafür ist Sydney 2000. Damals sorgten Brigitte McMahon und Magali Messmer im Triathlon bereits am zweiten Tag für Gold und Silber. Am Ende resultierten 9 Medaillen, so viele wie seit Helsinki 1952 (14 Medaillen) nicht mehr. 2008 in Peking holte Fabian Cancellara mit Silber im Strassenrennen am zweiten Tag die erste Medaille. Bis zum Ende gab es zwei Mal Gold (Cancellara im Zeitfahren, Stan Wawrinka und Roger Federer im Doppel), Silber durch Cancellara und vier Mal Bronze (die Equipe der Springreiter, Karin Thürig im Zeitfahren, Nino Schurter im Mountainbike und Sergei Aschwanden im Judo).