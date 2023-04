Die Playoffs – warum sie unseren Fussball spalten

Es war ein Erdbeben für den Schweizer Fussball. Ende Mai beschlossen die Profiklubs: Die Super League wird auf 12 Teams aufgestockt, Meistertitel und Europacup-Plätze werden neu via Playoffs vergeben. Der Widerstand der Fans gegen die Playoffs ist gross. So gross, dass nun, nicht einmal ein halbes Jahr später, noch einmal über den Modus abgestimmt wird. Sind Playoffs im Fussball wirklich so schlimm? Was spricht für eine Abkehr der Pläne, was dagegen? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.