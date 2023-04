Tribünengeflüster – Sportpodcast «Die EM 2025 kann zum Sargnagel für den Schweizer Frauenfussball werden»: Chance oder Risiko? Die Debatte im Podcast Das Heimturnier soll dem Schweizer Frauenfussball einen Boom verleihen. Doch ist die EM überhaupt ein Segen? Die Meinungen gehen in der Diskussion auseinander.

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann begeistert nach dem Länderspiel gegen China in Luzern die Fans. Martin Meienberger / Freshfocus

Die Frauen-EM findet im Sommer 2025 in der Schweiz statt. Wir fragen uns jetzt: Wie wichtig ist dies für die Förderung des Schweizer Frauenfussballs? Was läuft in der Schweiz trotzdem noch alles schief? Und was ist eigentlich mit Nati-Captain Lia Wälti, die eine Pause einlegt? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Gabriel Vilares debattieren die beiden Frauenfussball-Experten Raphael Gutzwiller und Etienne Wuillemin.

Tribünengeflüster Folge 46 EM 2025 – Was sich bis dahin im Frauenfussball alles ändern muss Die Frauen-EM findet im Sommer 2025 in der Schweiz statt. Wir fragen uns jetzt: Wie wichtig ist dies für die Förderung des Schweizer Frauenfussballs? Was läuft in der Schweiz trotzdem noch alles schief? Und was ist eigentlich mit Nati-Captain Lia Wälti, die eine Pause einlegt? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster. Hören