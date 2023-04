Tribünengeflüster – Sportpodcast Europäische Träume beim FC Basel: «Aber der FCB gewinnt ja nie ein Spiel» Der FC Basel erfreut international durch magische Nächte, derweil reicht es in der Meisterschaft nicht mal auf den zweiten Rang. In der Debatte im Podcast stellen sich die Fragen nach der richtigen Transferstrategie und dem künftigen Trainer.

Zeki Amdouni jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Nizza. Marc Schumacher / Freshfocus

Der FC Basel spielt am Donnerstag das Rückspiel des Viertelfinals in der Europa Conference League. Die Basler können von einem europäischen Titel träumen, in der Meisterschaft belegt man jedoch nur den sechsten Rang. Deshalb fragen wir uns: Weshalb ist der FCB international besser als national? Wieso spielt Zeki Amdouni derzeit so herausragend? Und wer wird der neue Trainer des FC Basel? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattiert Fussball-Experte Etienne Wuillemin und FCB-Kennerin Céline Feller.

