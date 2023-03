Tribünengeflüster – Sportpodcast «Für mich ist der ZSC der grosse Meisterfavorit» – Die Debatte mit Klaus Zaugg vor den Eishockey-Playoffs Nach der Rekord-Qualifikation ist alles bereit für die Pre-Playoffs: In der Debatte mit unseren Eishockeyexperten wird auch die Frage nach dem Meister gestellt – und eindeutig beantwortet.

Können die ZSC Lions Meister werden? Simon Bodenmann klatscht ab. Andy Mueller / freshfocus

Im Podcast Tribünengeflüster dreht sich in der Woche der Pre-Playoffs alles um das Schweizer Eishockey. Welcher schlafende Riese holt sich doch noch den Titel? Können die Überraschungsteams an der Spitze auch in den Playoffs brillieren? Und wie stehen die Chancen des amtierenden Meisters?

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Eishockey-Experten Etienne Wuillemin und Klaus Zaugg.

