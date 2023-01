Tribünengeflüster – Sportpodcast Ist Alex Frei noch der richtige Trainer für den FC Basel? – Die grosse Debatte zur FCB-Krise Beim FC Basel brennt nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Luzern den Baum. Im Sportpodcast Tribünengeflüster diskutiert die Runde darüber, ob nun der Stuhl von Trainer Alex Frei wackelt.

Der FC Basel und Trainer Alex Frei sind in der Krise. Urs Flüeler/Keystone

Von den acht Meistertiteln in Serie ist der FC Basel so weit entfernt wie noch nie. Die letzten Resultaten, das 1:1 gegen St. Gallen und das 2:3 gegen Luzern, bringen das Fass zum überlaufen. Fabian Frei und Taulant Xhaka geraten aneinander und selbst Granit Xhaka äussert sich öffentlich zur FCB-Krise. Was ist nur los beim einstigen Serienmeister? Wie soll es weitergehen mit Alex Frei? Und was braucht es, damit der FC Basel immerhin die Nummer 2 des Landes wird? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Fussball-Experte François Schmid-Bechtel und FCB-Experte Christoph Kiessilch diskutieren bei Moderator Raphael Gutzwiller.

