Tribünengeflüster – Sportpodcast Wird Zeidler beim FCSG kritisiert? Muss der FCL einen Nachfolger für Frick suchen? Debatte zur Super-League-Verfolgungsjagd Grosse Spannung in der Super League hinter dem feststehenden Meister YB: Viele Teams kämpfen noch um Europa, darunter auch der FC Luzern und der FC St. Gallen. Der Situation ist bei den beiden Klubs jedoch völlig unterschiedlich. Warum ist das so? Die Debatte gibt es jetzt im Podcast.

St. Gallens Leon Dajaku (links) ist in der Krise, Luzerns Ardon Jashari im Hoch. Gian Ehrenzeller / Keystone

YB ist zwar schon Schweizer Meister, viel spannender ist es in der Super League aber sowieso in anderen Tabellenregionen: Der FC Luzern träumt vom zweiten Rang, der FC St. Gallen hat wegen der Negativserie diese Rangierung etwas aus den Augen verloren. Nun stellen sich die Fragen: Wer sichert sich einen Europacup-Platz? Wieso läuft beim FC Luzern trotz Unruhe derzeit alles so gut? Und wieso funktioniert der Zeidler-Fussball beim FCSG nicht mehr? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren Fussballjournalist Etienne Wuillemin, FCL-Berichterstatter Daniel Wyrsch und FCSG-Beobachter Ralf Streule.

