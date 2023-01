Tribünengeflüster - Sportpodcast Marco Odermatt siegt und siegt - wird er der grösste Schweizer Skifahrer aller Zeiten? Die Berner Oberländer Skiwoche hat aus Schweizer Sicht ideal begonnen: Sieg von Marco Odermatt im Riesenslalom von Adelboden. Was macht den Nidwaldner so schnell - und stiehlt er jetzt in Wengen dem abtretenden Beat Feuz die Show? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion in unserem Sportpodcast.

Unantastbar: Marco Odermatt bei seinem Sieg in Adelboden. Bild: EPA

Marco Odermatt hat wieder einmal geliefert: Er gewinnt den Riesenslalom in Adelboden in überlegener Manier. Es ist der perfekte Auftakt zur Berner Oberländer Skiwoche, die nun in Wengen weitergeht. Dort wird Beat Feuz, der kürzlich seinen Rücktritt ankündigte, zum letzten Mal antreten.

Im Tribünengeflüster diskutieren wir die Frage, ob Marco Odermatt der grösste Schweizer Skifahrer aller Zeiten wird. Wir sprechen über das weisse Pistenband, das sich in Adelboden über grüne Wiesen geschlängelt hat, und darüber, was das für die Zukunft des Skisports bedeutet. Und wir fragen uns, warum die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer so erfolgreich sind.

Die Ski-Experten Rainer Sommerhalder und François Schmid-Bechtel diskutieren bei Moderator Dominic Wirth.