Tribünengeflüster – Sportpodcast Nach klarem Fehlentscheid bei Basel-Zürich: Wieso versagt der Video-Schiedsrichter immer wieder? Nach zwei sehr umstrittene Entscheiden an diesem Super-League-Wochende lebt sie wieder: die Debatte über den Video-Assistenten. Warum gibt es trotz Videobeweise so viele Fehlentscheide? Die Debatte gibt es jetzt im Podcast.

Spieler des FC Basel, darunter Wouter Burger (links) reklamieren bei Schiedsrichter Alessandro Dudic. Claudio Thoma / freshfocus

Schiedsrichter-Entscheide in der Schweiz und in Deutschland geben viel zu reden – dabei gibt es ja seit einigen Jahren den Video-Assistent. Warum gibt es dennoch immer noch so viele strittige oder klar falsche Entscheide? Wie kann sich dies in naher Zukunft ändern? Und macht so der VAR überhaupt Sinn? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Fussballexperten Etienne Wuillemin und François Schmid-Bechtel.

