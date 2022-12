Tribünengeflüster – Sportpodcast Nachdem Sascha Ruefer den Nati-Captain in Frage stellte: «Granit Xhaka muss Captain bleiben» Noch vier Teams kämpfen um den WM-Titel. Während Marokko, Kroatien, Argentinien und Frankreich vom Triumph träumen, ist in der Schweiz nach der Schmach gegen Portugal noch immer Wunden lecken angesagt. Doch von einem Captainwechsel will die Expertenrunde im Podcast nichts wissen.

Nati-Captain Granit Xhaka ist enttäuscht. Toto Marti/Freshfocus

Kroatien, Marokko, Frankreich und Argentinien kämpfen noch um den Weltmeistertitel und wir fragen uns nicht nur, wer den Titel holt, sondern auch: Warum gehört das kleine Kroatien schon zum wiederholten Mal zur Weltspitze? Was macht Marokko so viel besser als die Schweiz? Und muss man nach dem WM-Aus wie SRF-Kommentator Sascha Ruefer nun tatsächlich Granit Xhaka als Nati-Captain in Frage stellen? Die grosse Debatte jetzt im Tribünengeflüster.

Die Fussball-Experten François Schmid-Bechtel und Stefan Wyss diskutieren bei Moderator Raphael Gutzwiller.

Tribünengeflüster Folge 31 Ruefer vs. Xhaka - Warum der Nati-Captain bleiben sollte Kroatien, Marokko, Frankreich und Argentinien kämpfen noch um den Weltmeistertitel und wir fragen uns nicht nur, wer den Titel holt, sondern auch: Warum gehört das kleine Kroatien schon zum wiederholten Mal zur Weltspitze? Was macht Marokko so viel besser als die Schweiz? Und muss man nach dem WM-Aus wie SRF-Kommentator Sascha Ruefer nun tatsächlich Granit Xhaka als Nati-Captain in Frage stellen? Die grosse Debatte jetzt im Tribünengeflüster. Hören 33:57