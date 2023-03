Tribünengeflüster – Sportpodcast «In Serbien interessiert man sich nicht so sehr für Xhaka wie wir geglaubt haben» – Polarisiert der Nati-Captain zu unrecht? Nach dem souveränen Sieg der Schweizer Nationalmannschaft in Serbien gegen Belarus mit einem überragenden Granit Xhaka stellt sich die Frage: Haben wir Schweizer im Umgang mit ihm übertrieben? Und warum hat SRF-Kommentator Sascha Ruefer etwas gegen unseren Nationalcaptain?

Granit Xhaka jubelt gemeinsam mit Noah Okafor. Andrej Cukic / EPA

Statt grossem Chaos gab es ein souveräner Sieg für die Schweizer Nationalmannschaft in Serbien. Gegen Belarus jubelte die Nati über einen 5:0-Sieg und startete ideal in die EM-Qualifikation. Dabei blieb neben dem Platz alles ruhig und die Serben haben sich nur mässig für die Schweizer Nati interessiert. War das vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Aufregung in der Schweiz rund um die Serbien-Thematik zu gross war? Hat dabei auch SRF-Kommentator Sascha Ruefer seinen Beitrag geleistet? Und was sagt dies über die Rolle von Granit Xhaka aus? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Nati-Kenner François Schmid-Bechtel und Etienne Wuillemin.

