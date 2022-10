Tribünengeflüster - Sportpodcast Sogar die Österreicher jubeln mit: Marco Odermatt ist zum Start der Skisaison der gefeierte Star Im Podcast «Tribünengeflüster» debattiert unsere Sportredaktion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesmal im Fokus: Marco Odermatt und sein überzeugender Startsieg in Sölden.

Marco Odermatt jubelt über den Sieg im Riesenslalom von Sölden. Gian Ehrenzeller / EPA

Marco Odermatt macht in der neuen Saison mit dem weiter, mit dem er in der letzten Saison aufgehört hat: Beim Siegen. Den ersten Rieseslalom der Saison gewinnt er in Sölden mit einem Vorsprung von über 7 Zehntel. Selbst die Österreicher jubeln im Ziel mit. Ist Odermatt überhaupt zu stoppen? Daneben gibt vor allem der Schneemangel und abgesagte Rennen zu reden. Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Die beiden Skiexperten Martin Probst und Etienne Wuillemin diskutieren bei Moderator Raphael Gutzwiller.

