Tribünengeflüster – Sportpodcast Warum sind die Berner so viel besser als alle anderen Teams der Liga? «YB ist das Heidiland des Fussballs» In der Debatte zur Berner Dominanz stellt sich die Frage, wer YB in Zukunft um den Meistertitel Paroli bieten kann und wieso der Berner Titel in der Fussball-Schweiz wenig Emotionen bringt.

Grosser Jubel bei Cedric Itten und seinen YB-Mitspielern. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Die Young Boys sind schon fast Meister, nur noch ein Sieg fehlt zum fünften Titel in sechs Jahren. Wir stellen uns deshalb die Fragen: Wieso sind die Berner so viel besser als alle anderen Teams in der Super League? Ist YB wirklich so überzeugend oder ist die Konkurrenz zu schwach? Wie gut ist Trainer Raphael Wicky? Und übernimmt YB endlich auch das Europacup-Gen des FC Basel? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Fussball-Experten Dominic Wirth und François Schmid-Bechtel.

Tribünengeflüster Folge 48 Raphael Wicky – Meistertrainer mit Moderationskunst Die Young Boys sind schon fast Meister, nur noch ein Sieg fehlt zum fünften Titel in sechs Jahren. Wir stellen uns deshalb die Fragen: Wieso sind die Berner so viel besser als alle anderen Teams in der Super League? Ist YB wirklich so überzeugend oder ist die Konkurrenz zu schwach? Wie gut ist Trainer Raphael Wicky? Und übernimmt YB endlich auch das Europacup-Gen des FC Basel? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster. Hören