Winterspiele 2030 in der Schweiz? «Das ist doch eine Zwängerei» – «Eine schweizweite Austragung wäre aber eine riesige Chance»

Die Pläne, in der Schweiz die Winterspiele 2030 auszutragen, sorgen für Kontroversen. In der Debatte sind sich unsere Sportexperten uneinig darüber, ob Olympischen Spiele für die Schweiz eine gute Möglichkeit oder eine Zwängerei am Volk wäre.