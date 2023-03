Tribünengeflüster – Sportpodcast «Xhaka steht immer Fokus, egal ob in Serbien gespielt wird oder nicht» – Debatte zur Nati und dem Start der EM-Quali Die Schweizer Nationalmannschaft startet in dieser Woche in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024. Dabei steht einmal mehr Captain Granit Xhaka im Fokus, schliesslich geht es ausgerechnet nach Serbien zum ungewöhnlichen Länderspiel gegen Belarus. Wie geht er mit dieser Situation um? Jetzt die Debatte im Podcast.

Immer im Fokus: Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka. Imago/ Michael Kienzler

Die heftige Klatsche im WM-Achtelfinal gegen Portugal in Katar ist schon weit weg, die Gegenwart heisst EM-Qualifikation. Und wir fragen uns: Wie geht die Schweizer Nati und insbesondere Granit Xhaka mit dem aussergewöhnlichen Spiel in Serbien gegen Belarus um? Was ändert sich innerhalb des Teams im Vergleich zur letzten Kampagne? Und welchen Einfluss hat der Crash des Hauptsponsors Credit Suisse auf die Schweizer Nati? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Nati-Kenner François Schmid-Bechtel und Rainer Sommerhalder.

