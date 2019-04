Trotzige Krienser nach Niederlage gegen Pfadi Winterthur: «Wir geben nicht auf» Kriens schnuppert am ersten Sieg in dieser Viertelfinal-Serie. Am Schluss bleibt es gegen Pfadi Winterthur aber bei einer 27:29-Niederlage nach Verlängerung. Doch der Mut ist ungebrochen.

Es gab Schlüsselszenen in dieser Partie, welche aufwühlten, welche derart hohe Emotionen erzeugten – wie man sie in der Krauerhalle in dieser Saison noch nie erlebt hatte. «Wir haben verloren, sehr unglücklich, und deshalb bin ich enttäuscht», gestand HCK-Trainer Goran Perkovac, «aber gehen Sie auf die Tribüne und fragen sich um: Hat die Partie heute jemandem keinen Spass bereitet?»

Nein, Playoff-Viertefinalspiel Nummer zwei bot alles das, was das Handball-Herz begehrt. Aber eben, aus Krienser Sicht: nur den dringend benötigten Sieg nicht. «Wir waren das bessere Team», bilanzierte Perkovac nach 70 Minuten, «wir hatten es in der Hand. Doch es sind nach wie vor die kleinen, unscheinbaren Fehler, welche wir begehen, welche entscheidend sind, welche wir eliminieren müssen, wenn wir zurück ins Geschäft wollen.»

Die Refs, Gavranovic, die Penaltys…

Gröber in ihrer Tragweite und offensichtlich waren die Ungenauigkeiten, die sich der HC Kriens-Luzern bei den «Big points» leistete. Harbuz beim Stande von 26:26 und Lengacher beim letzten Aufbäumen der Krienser beim 27:27 eine Minute vor Ende scheiterten mit ihren 7-Meter-Würfen am starken Pfadi-Keeper. Fehlleistungen hatte einen Teil der Krienser Organisation auch bei den beiden Schiedsrichtern ausgemacht: die lieferten gewiss keine ausserordentliche Leistung ab, leisteten sich hier wie dort kleine Unzulänglichkeiten. «Nie aber in einem Ausmasse, dass wir ihnen die Schuld in die Schuhe schieben könnten», beschwichtigte Perkovac.

Der Krienser Chefcoach schob indes nach, dass «ich mir für ein derart wichtiges Spiel aber schon erfahrenere Refs gewünscht hätte». Mangelndes Fingerspitzengefühl zeigten die beiden zum Beispiel bei der Roten Karte in der ersten Halbzeit der Verlängerung an die Adresse von Filip Gavranovic, der beeidete: «Es war ein Foulspiel, aber ohne Absicht, ohne Schärfe.» Der kroatische Kreisläufer hatte in allerletzter Sekunde der regulären Spielzeit den 24:24-Ausgleich erzielt und die Overtime erst ermöglicht. «Wir waren Winterthur mehr als ebenbürtig», erklärte er, und bekräftigte den Tenor: «Wir geben nicht auf, wir sind auf Augenhöhe mit Pfadi.»

… und auch André Willimann

Auf Augenhöhe – auch dank André Willimann. Der HCK-Goalie wurde zum besten Spieler der Partie nominiert und schwärmte: «Es war ein grossartiger Abend, das Publikum war Weltklasse.» Der 34-jährige Schlussmann, der den Verein Ende dieser Saison verlässt, war – einmal mehr in den letzten Wochen – mindestens internationale Klasse und in seinem Soge spielten sich zwei weitere Akteure in den Vordergrund, welche in Zukunft nicht mehr dabei sein werden: Luca Spengler und Claudio Vögtli. Auch sie drei wollen heute in Winterthur (19.30 Uhr) nicht anderes als: Doch noch den ersten Sieg gegen Pfadi Winterthur erzwingen und am kommenden Dienstag mindestens noch einmal miterleben, was am Donnerstag Abend ins Herz ging: die tolle Ambiance, welche in der Krauerhalle entsteht – wenn das Team attraktiven, ehrlichen Handball spielt.

Viertelfinals (best of 5), 2. Runde: RTV Basel (8.) – Kadetten Schaffhausen (1.) 18:28 (11:13); Stand 1:1. Kriens-Luzern (7.) – Pfadi Winterthur (2.) 27:29 n.V.; Stand 0:2. Wacker Thun (6.) – Suhr Aarau (3.) 27:18 (16:6); Stand 1:1. St. Otmar St. Gallen (5.) – BSV Bern (4.) 32:21 (11:12); Stand 1:1.

3. Runde, heute 16.00: BSV Bern – St. Otmar St. Gallen. – 19.30 Uhr: Pfadi Winterthur – Kriens-Luzern (AXA Arena). Kadetten Schaffhausen – RTV Basel. – Sonntag, 16.00 Uhr: Suhr Aarau – Wacker Thun.

Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur 27:29 (24:24, 12:12) n.V.

920 Zuschauer. – SR Anthamatten/Wapp. – Strafen: 4mal 2 Minuten plus Rote Karte (Gavranovic) gegen Kriens-Luzern, 6mal 2 Minuten gegen Pfadi Winterthur.

Kriens-Luzern: Willimann/2 Tore (Eicher für 2 Penaltys); Lengacher (2), Harbuz (6/3), Blättler (2), Spengler (6), Vögtli (3), Gavranovic (3), Oertli (2), Ramseier, Delchiappo (1).

Pfadi Winterthur: Schelling (Staub); Maros (2), Tynowski (7), Pecoraro, Dangers (3), Lier (8/7), Heer, Jud (7/1), Freivogel, Cvetkovic, Svajlen, Schramm (2).

Bemerkungen: Kriens-Luzern verschiesst 3 Penaltys, Pfadi Winterthur keinen.