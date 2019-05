Video Mit beeindruckender Konstanz: Schweiz stösst Türen zu den Viertelfinals nach 4:1 gegen Norwegen weit auf Die Schweizer Nationalmannschaft feiert gegen Norwegen WM-Sieg Nummer vier. Die schwierigen Gegner kommen aber erst noch. Marcel Kuchta, Bratislava

Mit Kampf erfolgreich: Christoph Bertschy (links) gegen Mathias Trettenes. (Bild: Melanie Duchene / Keystone, Bratislava, 15. Mai 2019)

9:0 gegen Italien. 3:1 gegen Lettland. 4:0 gegen Österreich. 4:1 gegen Norwegen. Vier Spiele, zwölf Punkte. 20:2 Tore. 185:90 Schüsse. Die Viertelfinal-Qualifikation so gut wie auf sicher. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat in der ersten Phase der WM in Bratislava keine Fragen offen gelassen. Das Team hat mit einer noch selten gesehen Konstanz beeindruckt und trat gegen die Kontrahenten, die jahrelang auf Augenhöhe mit den Schweizern agierten und ihnen entsprechend oft Kopfzerbrechen bereiteten, mit einem erstaunlichen Selbstverständnis auf. Es trat auf wie ein Favorit, der seine Rolle mit Geduld und unerschütterlichem Selbstvertrauen spielt. Auch gegen die Norweger, im vierten Spiel innerhalb von fünf Tagen und nur knapp 18 Stunden nach dem Duell gegen Österreich, zeigte die Equipe von Nationaltrainer Patrick Fischer eine abgeklärte Leistung. Auch wenn die Skandinavier letztlich zu 32 Schüssen auf das von Leonardo Genoni gehütete Tor kamen und auch für den ersten Schweizer Gegentreffer bei fünf gegen fünf Feldspielern sorgten, so bestanden nie Zweifel, welche der beiden Mannschaften als Sieger vom Eis gehen würde.

Der kreative Fortschritt

Logisch, war Fischer nach dem vierten Sieg im vierten Spiel äusserst zufrieden: «Ich muss meinen Jungs ein riesiges Kompliment machen. Eishockey ist ein harter Sport. Man muss Checks annehmen, muss hart arbeiten, und das viermal innert fünf Tagen, das ist eine schwierige Aufgabe. Sie haben es super gelöst. Ich bin mega stolz.» Besonders stolz war er auch auf die Tatsache, dass sein Team in der Defensive bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr souverän auftrat. «Auch diesmal machten wir den Laden hinten dicht. Wir müssen hinten gut stehen, nach vorne wissen wir, dass wir gefährlich sind.» Doch nicht nur der solide Auftritt gegen hinten war beeindruckend, sondern eben auch die Kreativität in der Offensive. Etwas, womit sich die Schweizer gegen defensiv eingestellte Gegner traditionell sehr schwertaten. «Wir haben gelernt, das Spiel zu machen, mit der Scheibe etwas zu kreieren. Es freut mich extrem, dass wir auch diesbezüglich einen weiteren Schritt gemacht haben», zeigte sich Fischer zufrieden. Er weiss, dass er mit Nummer-Eins-Draft Nico Hischier, dem überraschend starken WM-Neuling Philipp Kuraschew, dem zuverlässigen Gaetan Haas und dem fleissigen Christoph Bertschy über vier überdurchschnittlich kreative Mittelstürmer verfügt.

Nach dem Marathon-Programm zum WM-Auftakt steht für die Schweizer jetzt aber erst einmal die Erholung im Fokus. Am Donnerstag haben sie komplett frei. An diesem Tag kann jeder machen, was er will und den Kopf lüften. Am Freitag trifft man sich wieder zum Eistraining, ehe am Nachmittag der grosse Medientermin auf dem Programm steht. Und dann folgt nach der Pflicht die eigentliche Kür.

Fischers Optimismus vor Partien gegen die «Grossen»

Jetzt warten auf die Schweizer die so genannten «Grossen». Am Samstag kommt es zum Duell gegen den letztjährigen WM-Finalgegner Schweden (20.15 Uhr), am Sonntag wartet das Allstar-Team aus Russland (20.15 Uhr). Am Dienstag trifft man zum Abschluss der Vorrunde auf die Tschechen (12.15 Uhr). Dann dürfte es vor allem darum gehen, sich im Hinblick auf die Viertelfinals gut zu positionieren und so eventuell sogar den Umzug nach Kosice verhindern zu können. Sicher ist, dass sich die Schweizer angesichts der deutlich höheren Qualität der Gegner ein wenig umstellen müssen – ohne sich aber zu verstecken. «Wir haben in den letzten zwei Jahren 50 Prozent der Spiele gegen die Teams aus den Top-Sechs gewonnen. Klar, es braucht einen guten Tag von uns. Dann ist immer alles möglich», zeigte sich Fischer optimistisch im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben. Und er fügte lächelnd an: «Wir gehen mit diesem Punkte-Pölsterchen ins Wochenende. Wir haben das Messer nicht am Hals. Das ist einmal eine andere Situation. Das gefällt mir so.»

Kommt Niederreiter bei Carolina-Out? In der Nacht auf Mittwoch kassierten die Carolina Hurricanes in den NHL-Playoffs gegen die Boston Bruins im dritten Spiel die dritte Niederlage. Damit ist das Team des Schweizers Nino Niederreiter noch eine Niederlage vom Ausscheiden entfernt. Die grosse Frage ist nun, ob der Churer im Falle des vorzeitigen Saisonendes die Reise an die WM antreten wird. Noch können die Schweizer einen Spieler nachmelden. Mit der Verletzung von Verteidiger Janis Moser, der mit einer Handgelenk-Blessur vier bis sechs Wochen ausfallen wird, hat sich allerdings die personelle Lage in der Defensive verschärft. (ku)

1:0 durch Andres Ambühl

🚨 🇨🇭 Andres Ambuhl in his 104th #IIHFWorlds game gets @SwissIceHockey on the board first against @norskishockey #SUINOR



2:0 durch Nico Hischier

Goal of the #IIHFWorlds so far? @nicohischier cuts back on the rebound and gets the puck just over Holm's skate to make it 2-0 for @SwissIceHockey @NJDevils

3:0 durch Grégory Hofmann

#SUINOR #IIHFWorlds Nice turnover by Martschini sends the puck to Hofmann and @SwissIceHockey gets their 3rd goal of the game.



4:0 durch Andres Ambühl

#SUINOR #IIHFWorlds And we have a good goal!



Ambuhl gets the credit and makes it 4-0 for @SwissIceHockey



Schweiz-Norwegen: So lief das Spiel von Minute zu Minute

Schweiz - Norwegen 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Bratislava. - 4673 Zuschauer. - SR Iverson/Tufts (CAN/USA), Dalton/Nikulainen (GBR/FIN). - Tore: 6. Ambühl (Bertschy, Loeffel) 1:0. 21. (20:34) Hischier (Fiala) 2:0. 50. Hofmann (Martschini) 3:0. 57. Ambühl (Genazzi, Simon Moser) 4:0. 59. Lindström (Reichenberg) 4:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 plus 10 Minuten (Martinsen) gegen Norwegen.

Schweiz: Genoni; Weber, Josi; Loeffel, Genazzi; Diaz, Frick; Fora; Fiala, Hischier, Praplan; Martschini, Kuraschew, Hofmann; Andrighetto, Haas, Scherwey; Ambühl, Bertschy, Simon Moser; Rod.

Norwegen: Holm; Holös, Bonsaksen; Lesund, Espeland; Johanssesen, Bull; Nörstebö, Kaasastul; Olden, Thoresen, Olimb; Trettenes, Haga, Valkvä Olsen; Lindström, Martinsen, Reichenberg; Röymark, Forsberg, Roest.

Bemerkungen: Schweiz ohne Mayer (Ersatztorhüter), Berra (geschont) und Janis Moser (verletzt). - Pfostenschuss Martschini (17.). - Schüsse: Schweiz (15-14-13); Norwegen(14-7-11). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/5; Norwegen 0/4.