U21-Europameisterschaft Trotz starker Aufholjagd: Schweizer U21-Nationalteam verliert gegen Kroatien mit 2:3 Nach dem Startsieg gegen England enttäuscht die U21-Nationalmannschaft gegen Kroatien lange Zeit, dann dreht sie doch noch auf. Zu mehr als einer 2:3-Niederlage reicht es aber nicht mehr.

Liess viele Chancen liegen: Jérémy Guillemenot (SUI). Bild: Marko Lukunic/Freshfocus

Es ist der erste grosse Rückschlag für diese Mannschaft. Die U21, die schon in der Qualifikation überzeugte und zum Start der Europameisterschaft sogleich Titelfavorit England besiegte, verliert am Schluss verdient mit 2:3. Entscheidend sind letztlich zu viele vergebene Chancen auf der einen Seite und zu viele Fehler in der Defensive auf der anderen Seite.

Nach 64 Minute steht in dieser Partie bereits 3:0 für Kroatien, die Schweiz dreht erst in den letzten zehn Minuten so richtig auf. Kastriot Imeri erzielt nach einem verwandelten Handspenalty in der 79. Minute das 1:3 und zehn Minuten später unterläuft dem eingewechselten Kroaten Sandro Kulenovic ein Eigentor zum Schweizer Anschlusstreffer. Zu mehr reicht es aber nach einer intensiven Schlussphase nicht mehr für das Team von Mauro Lustrinelli.

Jérémy Guillemenot mit vielen Chancen

Dass es nicht zu mindestens einem Punktgewinn reicht, liegt gegen Kroatien auch an vielen vergebenen Möglichkeiten. Alleine Jérémy Guillemenot hätte mit einer besseren Chancenauswertung den Ausgang des Spiels auf den Kopf stellen können. Schon in der ersten Spielminute taucht er vor dem Tor der Kroaten auf. Statt dem Traumstart für die Schweiz streift sein Abschluss nach toller Vorarbeit von Andi Zeqiri knapp am Tor vorbei. Noch grösser ist die Möglichkeit in der 20. Minute: Der St.Galler Stürmer lobt den Ball über das Tor. Direkt nach der Pause scheitert Guillemenot an Kroatian-Keeper Dominik Kotarski.

Und so erzielen zunächst lediglich die Kroaten in Koper ihre Treffer. Aus Schweizer Sicht schmerzt insbesondere das erste Gegentor, das nach einem grossen Fehler von Goalie Anthony Racioppi fiel. Nach einem Rückpass von Silvan Sidler spielt er einen ungenauen Pass direkt in die Füsse von Luka Ivanusec, der direkt aus der Distanz abschliesst. Zu allem Überfluss rutscht Racioppi unglücklich weg.

Aufholjagd wird nicht belohnt

Noch zu Beginn der zweiten Halbzeit beweist selbiger Racioppi, dass er durchaus Bälle parieren kann. Er zeigt in der 53. Minute aus kürzester Distanz einen starken Reflex. Wenig später ist er gleich zweimal machtlos. Zunächst kommt Jordan Lotomba zu spät und verschuldet ein klaren Foulelfmeter. Der Kroate Nikola Moro verwandelt souverän vom Punkt. Und nur drei Minuten später ist es wieder Moro, der mit einem fantastischen Steilpass Dario Vinzinger lanciert, der den Ball ins weite Eck versenkt. In der Folge nehmen die Kroaten das Heft immer mehr in die Hand, die Schweiz muss sich nach dem Rückschlag fangen, bis man zehn Minuten vor Ende ins Spiel zurückfindet.

Die Aufholjagd findet kein glückliches Ende. Die letzte Topchance vergibt Alexander Jankewitz in der 94. Minute an Kutarski, der den Sieg für Kroatien festhält.