U21-Europameisterschaft Was für ein Ausrufezeichen: Schweiz schlägt zum Start Titelfavorit England Die Schweizer U21-Nationalmannschaft schlägt zum Start der Europameisterschaft England mit 1:0. Für das Tor des Tages sorgt Dan Ndoye, der beim goldenen Schuss eigentlich ausrutscht.

Grosser Jubel bei der Schweiz: Sieg gegen England. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Und dann ist das Tor da. Imeri spielt der Ball mit der Hacke auf Dan Ndoye, der rutscht bei seinem Abschluss eigentlich weg, der Ball landet gleichwohl im Tor: 1:0 für die Schweiz in der 77. Minute bei diesem Startspiel zur U21-Europameisterschaft.

Kein Offensivfeuerwerk, dafür defensive Kompaktheit

Zehn Jahre lang war die Schweiz nicht mehr an einer Endrunde gewesen. Und wie damals, als die Generation rund um Shaqiri, Xhaka und Sommer bis ins Final vorstiess, sorgt das Schweizer Team für Schlagzeilen. In einer Hammergruppe ist das Team von Mauro Lustrinelli gelandet, schlägt zum Start aber sogleich England mit 1:0. Es ist die erste Überraschung dieser Equipe, die zu recht von sich behauptet, dass sie über einen grossartigen Teamgeist verfügt.

Diesen Teamgeist beweist das Team von Trainer Mauro Lustrinelli auch gegen England. Es ist kein Offensivfeuerwerk, das die U21-Nationalmannschaft an diesem Nachmittag zündet. Dafür steht das Team defensiv kompakt. England kommt trotz namhafter Talente wie Hudson-Odoi (Chelsea) oder Nketiah (Arsenal) zu kaum einer guten Abschlussgelegenheit. Vielmehr sind es die Schweizer, die dank schnellem Vertikalspiel nach Balleroberungen zu Chancen kommen.

Dan Ndoye (vorne) jubelt über seinen Siegtreffer. Marko Lukunic / PIXSELL/freshfocus

Nach 15 Minuten ist es Andi Zeqiri, der Torjäger dieser Schweizer Generation, der die erste goldene Chance auf dem Fuss hat. Nach einem Ballverlust der Engländer kommt der Ball zu Toma, der Zeqiri so lanciert, dass er alleine auf vor England-Goalie Ramsdale auftaucht. Sein harmloser Abschluss landet aber in den Armen des Keepers.

Die überraschende, aber richtige Wahl von Trainer Lustrinelli

Und auch in der Folge haben zwar die Engländer häufiger den Ball, die besseren Chancen aber die Schweizer. Nach einer halben Stunden kommen Dan Ndoye mit einem Fernschuss und wieder Andi Zeqiri mit einem Kopfball zu Abschlussmöglichkeiten. Und nach der Pause kommt Bastien Toma zu einer gefährlichen Möglichkeit, knallt den Ball aber an den Pfosten. In der Folge hat zwar England weiter den Ball in den Reihen - bis zur Chance von Ndoye und dem Siegtreffer in dieser Partie.

Neben Torschütze Ndoye ist der Mann des Tages Alexandre Jankewitz. Der Spieler von Southampton ist eine überraschende, aber richtige Wahl im defensiven Mittelfeld. Mauro Lustrinelli hat den richtigen Riecher bei seiner Wahl. Mit seinem bulligen Körper gewinnt Jankewitz viele Zweikämpfe, brilliert auch spielerisch mit einigen Aktionen. Damit hat er auf sich aufmerksam gemacht.

Einer der Besten bei der Schweizer: Alexandre Jankewitz (rechts).

Marko Lukunic / PIXSELL/freshfocus

Es ist auf U21-Stufe der erste Sieg überhaupt gegen die Engländer, die gerade in den letzten Jahren immer wieder grosse Talente hervorgebracht haben. England galt vor dem Turnier als Topfavorit auf den Titel. Durch den Erfolg ist die Schweiz in der Hammergruppe mit England, Portugal und Kroatien bereits in einer ausgezeichneten Ausgangslage, die Gruppenphase zu überstehen. Es ist ein erstes Ausrufezeichen einer Generation, die mit ihrem starken Auftritt Lust auf mehr macht.