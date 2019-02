Wils Spieler Magnus Breitenmoser:

«Ich musste schnell einsehen, dass es ohne Fussball nicht geht» Magnus Breitenmoser startet am Freitag um 20 Uhr mit dem FC Wil gegen Aarau in die Rückrunde. Als 20-Jähriger gehört er schon zur Stammformation. Erst im zweiten Anlauf schaffte er den Sprung in den Profifussball. Pascal Koster

Magnus Breitenmoser ist ein Aushängeschild der Wiler Nachwuchsabteilung. (Bild: Thomas Hary)

Mit einem Pfiff beendet der Wiler Assistenzcoach Marco Grimm die letzte Trainingseinheit. Sofort sammeln die Spieler die Bälle zusammen und geben das Material ab, damit sie so schnell wie möglich die geheizte Garderobe aufsuchen können. Nur fünf Wiler halten nichts von einem Abgang. Sie hängen noch ein kleines Weitschusstraining auf dem leicht schneebedeckten Kunstrasen der IGP-Arena an. Einer der fünf Fussballer ist Magnus Breiten­moser. Der 20-Jährige schiesst unermüdlich Ball um Ball Richtung Tor. Staff-Mitglieder sind längst keine mehr auf dem Platz, und auch die verbliebenen Teamkollegen verschwinden allmählich in die Katakomben. So ist der gebürtige Wiler denn auch der Letzte, der das Feld verlässt.

Breitenmoser ist froh um die bekannten Gesichter

Trainingsfaul sei er überhaupt nicht, sagt Breitenmoser. Unterdessen hat auch er geduscht und sich umgezogen. Seit Sommer 2016 spielt er in der ­ersten Mannschaft des FC Wil. Vergangene Saison ist ihm der Durchbruch gelungen. Im Mittelfeldzentrum kam Breitenmoser auf 20 Einsätze, was ihm ein Aufgebot des Schweizer U19-Nationalteams bescherte. Wenig später debütierte er auch in der U20. «Ich bin sehr stolz, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen», sagt der Schweiz-Kenianer, Breitenmosers Mutter stammt aus der Umgebung Nairobis. Er rückt jeweils mit vier Wiler Teamkollegen ins Trainingscamp der Nachwuchsauswahl ein. Neben Breitenmoser spielen Cédric Gasser, Kenzo Schällibaum, Nias Hefti und Dominik Schmid für die Schweizer U20. Anfangs war er froh um die bekannten Gesichter. Er sagt:

«Wenn ich mein Umfeld noch nicht kenne,

bin ich sehr schüchtern. Habe ich mich

aber einmal eingelebt, bin ich immer für ein Spässchen zu haben.»

Mittlerweile ist er längst in der Mannschaft angekommen. Seine Technik und Spielintelligenz weiss auch U20-Nationaltrainer Francesco Gabriele zu schätzen. Breitenmoser wurde in den vergangenen sieben Länderspielen immer eingesetzt.

Zurück zum FC Wil, wo Breitenmoser in der Hinrunde seine Aufwärtstendenz bestätigte. Der Nachwuchsinternationale hat sich zu einer unbestrittenen Stammkraft entwickelt, stand schon über 1200 Minuten auf dem Platz und war an fünf Toren beteiligt. Damit ist er viertbester Skorer des Teams. «Natürlich habe ich immer an mich geglaubt, doch einen solch rasanten Aufstieg hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.» Durchaus verständlich, wenn man einen Blick auf Breiten­mosers Werdegang wirft.

In der U9 des FC Wil beginnt er, Fussball zu spielen. Schon sein Vater spielte für die St. Galler, allerdings war Wil damals viertklassig. Breitenmoser junior ist talentierter. Mit elf Jahren wechselt er zum FC St. Gallen, genauer ins Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz (FCO). Im Alter von 15 Jahren verlässt er das FCO-Projekt jedoch wieder und schliesst sich den B-Junioren des FC Tobel-Affeltrangen an. Eine Karriere als Fussballprofi ist zu dem Zeitpunkt in weiter Ferne. Eine ernüchternde Erkenntnis für Breitenmoser, der sogar einen Monat mit dem Fussball aufhört. «Ich musste aber schnell einsehen, dass es ohne nicht geht.»

Die Türken wurden aufmerksam

Der Wiler kämpft sich zurück, spielt eine Weile in Tobel-Affeltrangens 3.-Liga-Team, ehe ihn seine ehemaligen Coaches Phillip Dux und Mark Kliebens in ­den Nachwuchs des Challenge-League-Clubs zurückholen. Während seiner Zeit in Wils U20 wird Fuat Capa, damaliger Coach der ersten Mannschaft, auf ihn aufmerksam. Unter der Ägide der türkischen Investoren wird Breitenmoser Anfang 2016 ein Profivertrag in Aussicht gestellt. Praktisch gleichzeitig wird ihm ein Lehrvertrag als Logistiker vorgelegt. Breitenmoser hat rasch einen Entschluss gefasst. Er setzt auf den Fussball:

«Ich bin sehr dankbar, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Und diese auch nutzen konnte.»

Im Sommer läuft Breitenmosers Kontrakt in Wil aus. Über die Zukunft möchte er nicht sinnieren. «Ich bin ein Mensch, der Tag für Tag nimmt und nicht weit vorausstudiert.» Mit Wil eine gute Rückrunde zu spielen, stände an oberster Stelle. Dass es ihn nicht ewig in der Challenge League halten wird, ist bei Breitenmosers Qualitäten aber naheliegend.

Eines Tages in Spaniens La Liga aufzulaufen, wäre sein Traum. Breitenmoser schwärmt: «Es ist meine Lieblingsliga. Die Mannschaften spielen dort technisch und taktisch sauberen und attraktiven Fussball.» Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Das weiss auch Breitenmoser, der sogleich wieder aufs Challenge-League-Spiel vom Freitag in Aarau zu sprechen kommt. Passend zu ihm und zur aktuellen Maxime des FC Wil sagt er: «Wir wissen, wo wir herkommen.»