Überraschende Nachricht beim Trainingsstart des SC Kriens Beim SC Kriens hat am Montag im Kleinfeld die neue Challenge-League-Saison begonnen - mit einem neuen Assistenztrainer.

Hervorragender 5. Schlussrang in der Challenge League für den SC Kriens? Das ist schon wieder ziemlich weit weg. Selbst SCK-Trainer Bruno Berner sagte zwei Tage nach Saisonschluss: «Ich habe den Reset-Knopf gedrückt. Es beginnt wieder von vorne.» Gestern hat Berner sozusagen den Play-Knopf gedrückt. Die Krienser Überraschungsmannschaft der letzten Spielzeit steht ab sofort wieder im Training.

Neue Doppelfunktion: Burim Kukeli (Mitte) ist nun auch Assistenztrainer. Patrick Huerlimann

Die erste Trainingseinheit auf dem Kleinfeld-Kunstrasen offenbarte durchaus eine richtige Überraschung. Neuer Assistenztrainer von Berner ist nämlich: Burim Kukeli. Der 36-jährige, ehemalige albanische Nationalspieler hat nämlich nicht nur für eine weitere Saison als Mittelfeldspieler unterschrieben, sondern ist ab sofort auch Trainerassistent und somit Nachfolger von Roland Widmer. Kukeli hat während der Corona-Pause und während der Challenge-League-Schlussphase in Tirana die Uefa-A-Diplom-Kurse absolviert.

Hoch die Hände: Gute Stimmung beim ersten Training für die neue Saison. Patrick Huerlimann (Kriens, 17. August 2020)

Verbleib von Follonier und Abubakar höchst ungewiss

Neu mit dabei im ersten Training waren Torhüter Rafael Zbinden und Stürmer Ibrahima Dieng. Der 25-jährige Zbinden, von der 2. Mannschaft von Bundesligist SC Freiburg gekommen, soll den Abgang von Sebastian Osigwe kompensieren. Osigwe übrigens absolvierte am Montag die letzten medizinischen Tests beim FC Lugano und hat in Lugano bereits eine Wohnung bezogen.

Der aus der dritten spanischen Liga gekommene Senegalese Dieng (19) könnte mit dem Ghana-Portugiesen Asumah Abubakar ein Sturm-Duo bilden. Könnte, weil Kriens auch mit einem möglichen Abgang von Abubakar rechnen muss. Kriens-Sportchef Bruno Galliker hat beispielsweise eine Anfrage vom französischen Ligue-1-Absteiger Amiens. Überweisen die Franzosen genug in die SCK-Kasse, wird Abubakar wohl abreisen.

Neu vorgestellt hat sich dafür im ersten Training der in Bern geborene Kongolese Breston Malula. Der 19-jährige 1,94-m-

Mann hat nun im Krienser Training 10 Tage Zeit, sich zu präsentieren und würde allenfalls das SCK-Mittelfeld verstärken.

Galliker verhandelt zur Zeit mit rund einem halben Dutzend Spielern, die als Kriens-Transfers noch in Frage kommen. Darunter auch ein Innenverteidiger, der Jan Elvedi (Jahn Regensburg) ersetzen würde.

Nicht mit dabei im Starttraining waren Daniel Follonier, Albin Sadrijaj und Liridon Berisha. Folloniers Situation ist noch unklar. Dessen Manager versucht ihn offenbar noch in der Super League anzubieten. «Weil Daniel beim FC Luzern unter Vertrag steht, müsste er eigentlich beim Trainingsstart des FCL auf dem Rasen stehen», sagt der SCK-Sportchef. Galliker hat Follonier signalisiert, dass es für alle Parteien wünschenswert wäre, wenn der Entscheid in den nächsten Tagen fallen würde. Bei Albin Sadrijaj verhält es sich ähnlich, er ist vertraglich an den FC Zürich gebunden. Auch hier möchte der SCK in den nächsten Tagen Klarheit. Berisha fehlt in den nächsten zwei Wochen noch aus schulischen Gründen.

Ja, nach «Reset» nun also «Play». Cheftrainer Berner sagt: «Es war fürs Erste ein lockeres Einstiegstraining. Aber ich habe bei meinen Spielern bereits wieder Begeisterung gespürt. Ab Dienstag wird es intensiver.»