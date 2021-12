FC Luzern Verletzter FCL-Profi Filip Ugrinic bangt um den Trainingsstart am 3. Januar Die Szene ist den Klubverantwortlichen und Fans eingefahren: Filip Ugrinic bleibt nach einem Zweikampf mit einem Servettien am Boden liegen, hält sich das schmerzende Knie. Wie geht's dem FCL-Leistungsträger zwei Tage nach dem letzten Vorrundenmatch?

Filip Ugrinic ist der beständigste und beste Offensivspieler des FC Luzern der Vorrunde gewesen: Gegen Servette verletzte sich der 22-Jährige. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Schrecksekunde am Samstag um Luzern-Offensivmann Filip Ugrinic: Der bald 23-jährige Mittelfeldspieler verdrehte sich bei der Hinrunden-Derniere zu Hause gegen Servette (0:2-Niederlage) kurz vor der Pause das linke Knie. Der Stadtluzerner blieb minutenlang liegen, zwei Mitglieder des Medical Teams kümmerten sich auf dem Platz um ihn. Der Versuch, doch noch weiter zu spielen, musste der mit vier Toren beste Schütze des Teams abbrechen – und sich auswechseln lassen.

Der Luzerner Mittelfeldspieler Filip Ugrinic muss vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Nachuntersuchungen haben am Montag zu einer Entwarnung geführt. FCL-Medienchef Markus Krienbühl teilt auf jeden Fall auf Nachfrage mit: «Soweit nichts Gravierendes, der Trainingsstart sollte für Filip nicht in Gefahr sein.» Am 3. Januar geht’s beim Schlusslicht wohl mit Leistungsträger Ugrinic wieder los.

Filip Ugrinic benötigt die Mannschaft des designierten neuen Trainers Mario Frick im Abstiegskampf.