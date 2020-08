Ugrinic mit perfekter FCL-Rückkehr: Er trifft früh zum 1:0 beim 2:0-Testspielsieg über den FC Zürich Die Super-League-Teams des FC Luzern und des FC Zürich liefern sich ein schwaches Duell im Testkick in der leeren Swisspor-Arena. Filip Ugrinic und Julian Hermann schiessen die Tore zum 2:0-Erfolg der Luzerner.

Stefan Knezevic (rechts verdeckt) gratuliert 1:0-Torschütze Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. August 2020)

Vielleicht lag es an der kurzen Sommerpause, die nur zwölf Tage dauerte. Oder an der intensiven ersten Vorbereitungsphase. Auf alle Fälle zeigten weder der FC Luzern noch der FC Zürich Gourmet-Fussball in diesem Testspiel. Ein abgefälschter Schuss von Filip Ugrinic führte in der 3. Minute zur 1:0-Führung

In der 89. Minute erzielte Julian Hermann auf Flanke von Ardon Jashari das 2:0 zum Endstand.

Folgt mehr...