Rollstuhlsport Catherine Debrunner erlebt «unbeschreibliche Gefühle» am Berlin-Marathon Catherine Debrunner, Marcel Hug und Manuela Schär prägen den Rollstuhlsport. Das beweisen sie auch in Berlin.

In Bestform: Catherine Debrunner aus Geuensee. Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 8. September 2022)

Sie ist die Aufsteigerin dieses Sommers unter den Rollstuhlsportlerinnen: Catherine Debrunner. Nun aber fügte die vierfache Weltrekordhalterin auf den Distanzen zwischen 100 und 800 m ihrer hervorragenden Bilanz der letzten Wochen und Monate das Überraschungsergebnis an: den Sieg am Berlin-Marathon – und das bei ihrer Premiere über die 42,195 km. «Ich kann es noch kaum fassen, noch ist dieser fantastische Sieg nicht richtig angekommen in meinem Kopf», sagte die 27-Jährige aus Geuensee noch Stunden nach dem packenden Final.

Ihr Début ging Debrunner mit dem nötigen Respekt, gleichzeitig aber auch mit der richtigen Portion an Selbstvertrauen an. «Ich fühlte mich gut vorbereitet und wusste von den langen Trainingseinheiten her, dass die Distanz kaum zum Problem werden dürfte», sagte sie. Im Training hatte sich Debrunner zuletzt gezielt auf die Marathon-Distanz eingestellt und vorbereitet. Gedanken machte sie sich zum Unbekannten, etwa «all den technischen Aspekten und dem Unterschied zwischen Bahn und Strasse».

Beflügelt durch «eine andere Welt»

Bereits bei Kilometer 3 hatte sich das Trio mit Debrunner, der Krienserin Manuela Schär und der Amerikanerin Susannah Scaroni von den restlichen Konkurrentinnen gelöst. Debrunner staunte über die Ambiance, über das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über ihre Empfindungen. «Das ist eine andere Welt und kein Vergleich zur Leichtathletikpiste», erkannte sie. Sie liess sich beflügeln. «Die Distanz kam mir nicht überlang vor, es lief immer etwas, und die Zeit verstrich im Nu.»

Bis Kilometer 39 blieb das hochkarätige Trio beisammen. Dann attackierte Débutantin Debrunner und legte einige Meter zwischen sich und die Verfolgerinnen. «Ich wollte es versuchen, war mir aber alles andere als sicher», sagte sie. Die Taktik ging auf. Sie kam zu «diesen unbeschreiblichen Gefühlen». Und mit ihren 1:36:47 Stunden realisierte Debrunner eine absolute Topzeit.

Manuela Schär wird knapp geschlagen

Nur drei Sekunden später überquerte Manuela Schär die Ziellinie als Zweite. «Ich bin froh, dass ich dranbleiben konnte», sagte die Krienserin und zeigte sich zufrieden: «Bei uns Frauen ist in letzter Zeit viel gelaufen.» Damit meinte sie das professionelle Denken und das Nachrücken der jüngeren Athletinnen. Auf Scaroni (31) und vor allem Debrunner spielte sie an.

Als entscheidender Faktor fällt aber ebenso ins Gewicht, dass die 37-Jährige im Frühjahr durch einen Beinbruch längere Zeit zurückgeworfen worden war. «Noch fehlten die Kraft und der Mut, um das Loch nach Catherines Angriff zu stopfen», sagte Schär. Der London-Marathon am nächsten Sonntag bietet eine neue Chance.

Marcel Hug ist eine Klasse für sich

Die Dichte und Spannung des Frauenrennens fehlten bei den Männern. Marcel Hug aus Nottwil übernahm das Kommando nach rund einem Fünftel der Distanz und setzte sich kontinuierlich von den Konkurrenten ab. «Ich war 34 km auf der Flucht – und das hat sich gut angefühlt», beschrieb der 36-Jährige das Rennen. Freude bereitete dem Routinier, wie er seinen hohen Rhythmus hat durchziehen können. Auch er hat Grund, «auf einen wunderbaren Marathon-Herbst zu hoffen». Fast vier Minuten holte Hug mit seinen 1:24:56 Stunden auf den Zweitplatzierten Daniel Romanchuk (USA) heraus.