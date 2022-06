Fussball Unglaublich effiziente Ruswiler: Der Sieg in Gunzwil macht Mut im Aufstiegskampf Sechs 3.-Liga-Teams kämpfen in vier Runden um zwei Aufstiegsplätze in der 2. Liga regional. Zum Auftakt siegt Ruswil bei Gunzwil 5:3.

Gunzwil-Trainer Sebastian Schindler befindet sich mit seinem Team in Rücklage. Bild: Boris Bürgisser

Die an der Aufstiegsrunde teilnehmenden Teams aus Gunzwil und Ruswil weisen Erfahrung aus höheren als der 3. Liga auf. Doch der Glanz ist bekanntlich vergänglich, der Sturz in die Tiefen des Innerschweizer Fussballs manchmal unvermeidbar. Kleinklubs erleben starke und schwächere Jahrgänge. So wie es in Gunzwil und Ruswil aussieht, bewegt sich nun wieder etwas – im positiven Sinn. Die Rottaler, Sieger der Gruppe 3, gastierten gestern auf der Linden beim Zweitplatzierten der Gruppe 2, dem FC Gunzwil. Bei Ruswil-Trainer Marco Groenendijk war die Vorfreude auf dieses Spiel anzumerken.

«In den letzten Partien der Meisterschaft hatten wir bereits eine schöne Ambiance bei unseren Auftritten. Jetzt gilt es, diese Euphorie mitzunehmen, auch wenn wir zuerst auswärts spielen.»

Auswärtsspiele in der Aufstiegsrunde für den FC Ruswil? Nur auf dem Papier. Die Fans reisen in Scharen auch auf die fremden Terrains, sie haben in der Vergangenheit auch schon Vereine an den Anschlag gebracht, weil gewisse Getränke viel zu früh ausgegangen waren.

Auch gestern fand ein imposanter Aufmarsch statt, und die Angereisten brauchten ihren Aufwand nicht zu bereuen. Bereits nach 110 Sekunden durften sie nach einem Corner die 1:0-Führung durch Simon Schäfer bejubeln. Das Heimteam reagierte auf diesen frühen Rückstand, glich nach einem schnell vorgetragenen Angriff über links durch Matias Nurmi zum 1:1 aus (15). Mitten in der Gunzwiler Druckphase fielen dann aber noch zwei Treffer durch die Gäste. Zuerst überlief Enrico Albisser die FCG-Abwehr, lupfte den Ball zum 2:1 ins Netz (31.). Nur zwei Minuten später traf Philippe Steinmann zum 3:1. Drei Chancen, drei Tore, welch unglaubliche Effizienz.

Gunzwil-Trainer wechselt zu Konkurrent Erstfeld

Die Gunzwiler gehörten vor diesem Start nicht zu den Hauptfavoriten. Leistungsmässig waren sie allerdings dicht dran. Trainer Sebastian Schindler dürfte sich jedoch nur mässig darüber gefreut haben, dass sein Nochverein ausgerechnet in diesen Partien auf den ESC Erstfeld treffen wird. Auf die nächste Saison hin hat Schindler bei den aufstrebenden Urnern angeheuert. Dass er dann ein 2.-Liga-Team übernehmen kann, scheint nach dem gestrigen 1:3 gegen Horw eher nicht möglich.

Gunzwil wird es ebenfalls schwierig haben. Zwar versuchte es in der zweiten Halbzeit, die Wende herbeizuführen. Doch bei Ruswil-Goalie Fabian Schärli war jeweils Endstation. Leandro Coelho (63.) und Lars Groenendijk (83.) sorgten mit dem 1:4 und 1:5 für die Entscheidung. Die Tore zum 2:5 durch Till Fleischli und 3:5 durch Nurmi (85./88.) kamen zu spät. Ruswil hat im Auswärtsspiel vorgelegt und darf mit Zuversicht auf die kommenden Spiele blicken.