Unihockey Ad Astra erfüllt die Pflicht und ist im Cup eine Runde weiter Ad Astra Sarnen gewinnt gegen die Bern Capitals auswärts mit 7:2 und steht somit in den Cup-Sechzehntelfinals.

Jens-Jörn Sommerhalder traf gleich dreimal für die Sarner. Bild: Dominik Wunderli (20. September 2020)

Es wurde laut in der gut gefüllten Sporthalle Moos in Gümligen, als die Berner in der 44. Minute irgendwie den Ball zum 2:3-Anschlusstreffer ins Tor wurstelten. Die Nerven der Sarner beruhigten sich wieder ein bisschen, als Jens-Jörn Sommerhalder mit seinem zweiten persönlichen Treffer zwei Minuten später zum 2:4 traf. Und als Jens Odermatt in der 50. Minute der gegnerischen Hintermannschaft den Ball abluchste und zum 2:5 einnetzte, war der Mist definitiv geführt. «Der Startabschnitt war in Ordnung. Im Mitteldrittel haben wir schlecht gespielt und waren letztlich mit lediglich einem Gegentor fast noch gut bedient», analysierte Sommerhalder die Partie. «So wurde es unnötig spannend. Aber am Ende zählt der Sieg – besonders im Cup – und diesen haben wir am Ende einigermassen souverän nach Hause gebracht.» Mit drei persönlichen Treffern war er der Matchwinner in den Reihen der Sarner, die mit einem ziemlich dezimierten Kader nach Gümligen gereist waren.

Am Sonntag steht Ad Astra Sarnen bereits wieder im Einsatz. In der fünften Runde der NLA-Meisterschaft empfangen die Obwaldner die Tigers Langnau zum Heimspiel (17 Uhr, Dreifachhalle Sarnen). «Am Freitag haben wir die Pflicht erfüllt. Um aber am Sonntag zu punkten, ist definitiv eine Leistungssteigerung gefordert», so Sommerhalder. (JH)