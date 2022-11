Unihockey-WM Die Schweiz steht vor Historischem – Trainer und Spieler über die Gefühlslage vor dem wegweisenden Halbfinal Die Schweizer-Unihockey-Nationalmannschaft steht im Halbfinal der Heim-WM. Mit einem Sieg würde man Geschichte schreiben – Trainer David Jansson und Verteidiger Luca Graf beschreiben die Gefühlslage einen Tag vor dem Showdown.

David Jansson will seine Zeit als Cheftrainer der Schweizer Nationalmannschaft mit dem WM-Titel krönen. Bild: Keystone

Die Atmosphäre im Teamhotel ist angenehm. Die ruhige Musik in der Lobby tönt sanft vor sich hin; als Nationalcoach David Jansson zum Gespräch erscheint, wirkt er wie die Musik: entspannt. Es ist der letzte Tag dieser WM-Kampagne, an der so etwas wie Ruhe und Entspannung Platz finden. Am Wochenende geht es Schlag auf Schlag. Heute Samstag um 17.30 Uhr bestreiten die Schweizer die Halbfinalpartie gegen Tschechien.

Einen Tag später steht entweder der Final (15.45 Uhr) oder das Spiel um Platz drei (12 Uhr) an. Wie bereits zum Auftakt-Wochenende erwartet die Unihockeyaner eine aussergewöhnliche Atmosphäre – die Swiss-Life-Arena ist an beiden Finaltagen so gut wie ausverkauft, nur wenige Premium-Plätze sind noch erhältlich.

Jansson gibt sein Amt per Ende Jahr ab

Für Nationalcoach David Jansson ist das Ziel klar. Die Schweiz will vor heimischer Kulisse den grösstmöglichen Erfolg feiern: «Wir sind eine der Top-4-Nationen, alles andere als der Weltmeistertitel wäre wohl eine Enttäuschung.» Für Jansson ist es die vierte und letzte WM als Cheftrainer des Schweizer Nationalteams. Ganz vom Schweizer Unihockey wird er sich aber nicht abwenden.

Ab dem neuen Jahr wird er dem Schweizer Verband als «Swiss Way Coach» in einem 50-Prozent-Pensum erhalten bleiben. Somit kann er den Unihockeysport in der Schweiz weiter vorantreiben, wie er es seit 2015 kontinuierlich tut. Er ist überzeugt, dass das jetzige Team die beste Schweizer Nationalmannschaft ist, die er bis anhin trainiert hat.

Dabei hebt er heraus, dass sich das Nationalteam nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz weiterentwickelt hat. «Taktisch waren wir ziemlich schnell gut, aber das Coolste find ich, wie wir unsere Persönlichkeiten weiterentwickelt haben. Wir treten mittlerweile richtig selbstbewusst gegen die besten Nationen der Welt auf. Das Spiel gegen Finnland in der Gruppenphase ist ein Paradebeispiel dafür», blickt der Schwede auf seine Amtszeit als Cheftrainer zurück.

Nun, an seiner letzten WM, hat er die Chance, seine jahrelange Arbeit mit dem ersten Weltmeisterschaftstitel in der Geschichte der Schweiz zu krönen. «Das wäre eine unglaubliche Story. Es fühlt sich machbar an, auch wenn es eine extrem schwierige Angelegenheit wird», hält Jansson fest.

Bevor die Schweiz sich aber Gedanken um den Final machen darf, steht heute der Halbfinal gegen Tschechien an. Dass dies eine äusserst schwierige Angelegenheit werden wird, dürfte nach den jüngsten Resultaten der Tschechen jedem bewusst sein. «Am Donnerstagabend nach dem Viertelfinalsieg war die Stimmung super. Heute sind wir bereits wieder fokussierter, und eine gewisse Anspannung vor dem Halbfinal ist spürbar, aber so soll es ja auch sein», beschreibt Verteidiger Luca Graf die Stimmung in der Mannschaft vor dem wegweisenden Halbfinal.

Auf Schweizer Boden ungeschlagen

Für den 31-Jährigen ist es die fünfte WM im Dress der Nationalmannschaft. An seinen ersten vier Weltmeisterschaften ist er mit der Schweiz immer im Halbfinal an den Schweden gescheitert. Von einem Schweden-Trauma will er aber nichts wissen: «Klar, wir haben einige Spiele gegen sie verloren, das müssen wir nicht unter den Tisch kehren. Aber solche Statistikspielchen funktionieren immer auch in die andere Richtung. Beispielsweise haben viele unserer Spieler auf Schweizer Boden noch nie gegen die Schweden verloren.»

Luca Graf gehört zu den erfahreneren Spielern im Kader. Bild: Freshfocus

Auch Luca Graf traut sich und seinem Team Historisches zu: «Wenn ich so zurückschaue, sind wir dieses Jahr am nächsten dran, den Coup zu landen, vor acht Jahren haben vielleicht fünf Spieler zu 100 Prozent an einen Erfolg geglaubt; heute, bin ich mir sicher, sind es 20 Spieler, die voll und ganz an den Titel glauben.»

Die Suche nach einem würdigen Gegner

Anders als in ihrem Alltag fokussieren sich die Nati-Spieler vor und während einer WM voll und ganz nur auf das Unihockey. So entsteht auch viel Freizeit zwischen den verschiedenen Einheiten, Luca Graf vertreibt sich die Zeit am liebsten mit einer Jass-Runde, sofern er mit seinem Zimmerkollegen Patrick Eder würdige Kontrahenten findet. «Es ist manchmal schwierig, Gegner zu finden, die auf unserem Niveau jassen», sagt er schmunzelnd.

Auf dem Unihockeyfeld wird er dieses Problem definitiv nicht haben, denn mit Tschechien wartet im Halbfinal ein harter Brocken.