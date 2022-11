Unihockey WM Enttäuschung gegen Underdog, Ekstase beim historischen Sieg: Das Nationalteam ist an der Heim-WM angekommen Angefeuert vom frenetischen Publikum landet die Schweiz einen historischen 7:5-Sieg über Finnland. Nach einem enttäuschenden Remis gegen Norwegen zeigt die Nationalmannschaft eine Reaktion und bringt sich in eine vorzügliche Ausgangslage.

Die Schweizer bejubeln vor rund 10'500 Zuschauern einen historischen Sieg über Finnland. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Aus der grossen Enttäuschung direkt in die Ekstase: So lässt sich der Schweizer Auftakt in die 14. Unihockey-Weltmeisterschaft beschreiben. Nach einem enttäuschenden Remis zum Auftakt gegen Norwegen zeigt die Nationalmannschaft am Sonntag eine Reaktion und triumphiert über das favorisierte Finnland. Die Schweiz korrigiert den verhaltenen Start und verschafft sich mit einem historischen Sieg über die Finnen eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf des Turniers im eigenen Land.

Nach einer mit Licht und Ton imposant untermalten Eröffnungsfeier galt es am Samstag für das Schweizer Nationalteam ein erstes Mal ernst. Die fast 9000 Zuschauer verwandelten die brandneue Swiss-Life-Arena in Zürich-Altstetten am Samstagabend ein erstes Mal in ein Tollhaus.

Eine derartige Atmosphäre sind sich die Schweizer Akteure nicht gewohnt, genauso wenig wie den Druck, den eine solche Kulisse mit sich bringt.

Die Hoffnungen und Erwartungen vor dem Turnierauftakt waren gross, nie schienen die Voraussetzungen für einen Exploit besser. An der Euro Floorball Tour (EFT) im September stellte die Schweiz ein letztes Mal unter Beweis, dass sie mit den seit langem dominierenden Schweden und deren Herausforderer Finnland mithalten kann.

Viel Startnervosität gegen Norwegen

Mit Norwegen, der Nummer sechs der Weltrangliste, wartete zum Auftakt ein Gegner, mit dem die Schweiz sich bereits an der letzten WM schwertat. Am Samstagabend war es nicht anders. Nicht einmal eine 2:0-Führung half den Schweizern, um ihre Startnervosität abzulegen. Auf den ersten Anschlusstreffer der Norweger schaffte die Schweiz zwar noch umgehend eine Reaktion und erhöhte durch Manuel Maurer nach einer halben Stunde auf 3:1. Aber auch nach diesem Treffer spielten die Schweizer nicht so, wie sie das eigentlich geplant hatten.

«Mir hend de Gaggi ide Hose gha», resümierte Captain Nicola Bischofberger die Schweizer Leistung treffend. Kurz vor Schluss des zweiten Drittels war es ein Doppelschlag von Ketil Kronberg, der die Norweger innert weniger Sekunden endgültig zurück in die Partie brachte. Auch die erneute Führung vergaben die Schweizer wieder – 4:4 nur zum Auftakt. So hatte sich das Team von Coach David Jansson den Turnierstart natürlich nicht vorgestellt .

Nach dem Remis zum Auftakt gegen die Norweger sass die Enttäuschung tief. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Wie ausgewechselt – die Schweiz zeigt eine Reaktion

Einen Tag später gegen die Finnen trat die Schweizer Equipe mit einer ganz anderen Körpersprache auf. Der Ruck, der durch die Mannschaft ging, war spürbar. Rasch ging sie mit 3:0 in Führung. Doch dann reagierte der vierfache Weltmeister Finnland, verkürzte auf 2:3, und als er nach der ersten Drittelspause auf den Ausgleich drückte, griff in Zürich die Nervosität um sich. Würden die Schweizer schon wieder einen klaren Vorsprung aus der Hand geben?

Es kam anders, auch dank Noël Seiler, der den Zweitorevorsprung wieder herstellte. «Wir agierten im Vergleich zu gestern viel weniger nervös, ich denke, das war heute der Schlüssel zum Sieg», sagt Seiler nach der Partie, die am Ende mit 7:5 für die Schweiz ausging, die vom euphorischen Publikum getragen wurde.

Noël Seiler behielt vor dem Tor die Ruhe und traf zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Die Chance, erst im Final auf Schweden zu treffen

Der überraschende, aber verdiente Sieg über die Finnen verleiht dem Schweizer Team eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Lange wurde davon geredet, dass man mit den «Grossen» mithalten kann. Am Sonntag lieferte David Janssons Team den Beweis. «Vor solch einer Kulisse, gegen so einen Gegner zu gewinnen, verleiht uns enorm viel Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf», sagt der erst 21-Jährige Shootingstar Seiler.

Der Sieg beschert den Schweizern nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch eine ausgezeichnete Ausgangslage: Sofern sie am Dienstag ihrer Favoritenrolle gerecht werden und gegen die Slowakei gewinnen, würden sie dem Dominator Schweden in im Halbfinal ausweichen. Gegen den sind die Schweizer an den vier letzten WM jedes Mal im Halbfinal ausgeschieden, sie leiden an einem Schweden-Trauma. Nun winkt nach dem Sieg gegen die Finnen der Gruppensieg. So würden die Schweizer wohl erst im Final auf den neunfachen Weltmeister treffen. Und wer weiss, was dann vor heimischen Publikum alles möglich ist.