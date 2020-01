Unruhe im Innerschweizer Schwingerverband: Teamcoach Thomas Burch muss per sofort gehen Der Zuger Thomas Burch ist nicht mehr länger Teamcoach des Innerschweizer Schwingerverbands. «Unterschiedliche Auffassungen» werden als Grund für die Trennung angegeben.

Der Innerschweizer Schwingerverband (ISV) kommt während der Winterpause nicht zur Ruhe. Am Donnerstag teilt der ISV mit, dass Thomas Burch nicht mehr länger Teamcoach ist. Den Entscheid fällte der Vorstand am Dienstagabend. Gegenüber unserer Zeitung sagt ISV-Präsident Peter Achermann, man hätte «unterschiedliche Auffassungen» und «zu starke Differenzen» gehabt. «Es geht nun darum, wieder Ruhe hineinzubringen», führt er weiter aus. Wann der Nachfolger von Burch gewählt wird, ist noch nicht klar.

Der Zuger Thomas Burch arbeitete seit 2015 auf Mandatsbasis beim ISV. Bei den Athleten stand er schon länger in der Kritik. Nach dem «Eidgenössischen» vom letzten August kritisierten einige, dass Burch im Athletenzelt auf dem Festareal weder verletzte Teamkollegen noch persönliche Betreuer zuliess.

Thedy Waser soll Technischer Leiter bleiben

Festhalten will der ISV hingegen am Technischen Leiter Thedy Waser. Mit dem Nidwaldner, der seit sechs Jahren im Amt ist, wolle man weiterhin zusammenarbeiten, sagt ISV-Präsident Achermann.

Am vergangenen Wochenende entschieden die Delegierten des Luzerner Verbandes bei ihrer Jahresversammlung, René Riedweg aus Escholzmatt als Technischen Leiter des ISV vorzuschlagen. Der 46-Jährige ist seit drei Jahren TK-Chef der Luzerner. An der Delegiertenversammlung des Innerschweizerischen Schwingerverbandes am 1. Februar in Schwyz wird es zur Kampfwahl kommen.