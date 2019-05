Urner Kantonalschwingfest: Pirmin Reichmuth bezwingt im ersten Gang Joel Wicki

Urner Kantonalfest: Wer schwach schwingt, muss aufräumen

Steht ein Wettkampf an, baut der veranstaltende Klub das Areal auf. Das ist auch vor dem Urner Kantonalfest in Bürglen so. Aufräumen müssen am Sonntagabend aber nur diejenigen, die nicht so erfolgreich waren.