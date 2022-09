US Open Mit Hirn, Herz und Eiern: Carlos Alcaraz besiegt Casper Ruud, gewinnt die US Open und wird zur jüngsten Nummer 1 der Welt Der Spanier Carlos Alcaraz besiegt den Norweger Casper Ruud im Final der US Open mit 6:4, 2:6, 7:6, 6:3 und gewinnt sein erstes Major-Turnier. Mit seinen 19 Jahren ist er die jüngste Nummer 1 der Welt.

US-Open-Sieger und Nummer 1 der Welt: Carlos Alcaraz. Charles Krupa / AP

Für Carlos Alcaraz gehen gleich zwei Kindheitsträume in Erfülllung. Im Final der US Open besiegt er den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 2:6, 7:6 und 6:3 und gewinnt sein erstes Grand-Slam-Turnier. Zugleich verdrängt der Spanier den Vorjahressieger, Daniil Medwedew, von der Spitze der Weltrangliste. Mit 19 Jahren und 4 Monaten ist er die fast anderthalb Jahre jünger Lleyton Hewitt, der bisher die die jüngste Nummer 1 der Welt war.

Als er im Frühling auf dem Weg zum Turniersieg in Madrid der Reihe nach Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev bezwungen hatte, formulierte Alcaraz seine Erfolgsformel, die ihm sein Grossvater mit auf den Weg gegeben hatte: «Cabeza, corazon, cojones» – «Kopf, Herz, Eier» – darauf komme es an. «Dieses Motto begleitet mich», sagte der Spanier.

In New York, im Arthur-Ashe-Stadion, vor 24'000 Zuschauern, im grössten Tennisstadion der Welt, stellt Alcaraz unter Beweis, dass er diese Losung längst verinnerlicht hat. Sein Viertelfinal gegen Jannik Sinner endete erst um 02.50 Uhr Ortszeit nach 05:15 Stunden Spielzeit. Im Halbfinal gegen den Amerikaner Frances Tiafoe verwandelte er den Matchball am Freitag kurz vor Mitternacht - nach 4:22 Stunden im fünften Satz. Und schon im Achtelfinal hatte der 19-Jährige über die volle Distanz gehen müssen. 13 Stunden und 28 Minuten war er insgesamt auf dem Platz gestanden.

Casper Ruud, der im Final der French Open Rafael Nadal unterlegen war und mit einem Sieg seinerseits zur Nummer 1 der Welt geworden wäre, verlangte Alcaraz alles ab. Nach verlorenem Startsatz gelangen ihm im zweiten Satz zwei Breaks. Im dritten Satz machte er einen Breakrückstand wett und kam beim Stand von 6:5 als Rückschläger zu zwei Satzbällen. Die Vorentscheidung führte Alcaraz mit dem 7:1 gewonnen Tiebreak herbei - zuvor hatte er alle vier Tiebreaks im Turnierverlauf verloren. Im vierten Satz genügte der neuen Nummer 1 ein Servicedurchbruch zum 4:2.

Der Tennissport hat immer wieder Figuren hervorgebracht, die schnell zu den Stars der Zukunft hochgejubelt werden und dann plötzlich in der breiten Masse des hochkompetitiven Sports abtauchten. Doch das jüngste Tennis-Wunderkind bestätigte die Vorschusslorbeeren, die ihm seit seinem erstaunlichen Lauf am vergangenen US Open immer wieder zuteilwerden.