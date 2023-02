American Football Chiefs gewinnen spektakulären Super Bowl in letzter Minute – Mahomes erneut MVP Die Partie versprach Spektakel und sie bot Spektakel. 73 Punkte erzielten Kansas City und Philadelphia zusammengezählt, bis zum Schluss blieb das Spiel spannend. Am Ende entschied dann ein Foul eines Eagles-Verteidigers die Partie.

Nicht aufzuhalten: Patrick Mahomes führte seine Chiefs zum zweiten Mal zum Super Bowl. Caroline Brehman / EPA

Am Ende brach den Philadelphia Eagles ein Foul das Genick. Beim dritten Versuch wurde Cornerback James Bradberry für ein Halten des gegnerischen Passempfängers bestraft und so konnten die Chiefs weitere wertvolle Sekunden von der Uhr nehmen. Acht Sekunden vor Schluss schoss Harrison Butker das entscheidende Field Goal zum 38:35 und sorgte so für die Entscheidung.

Dabei sah es für die Eagles lange gut aus. Der Offensivmotor lief wie geschmiert, vier von fünf Drives in der ersten Halbzeit endeten mit Punkten, dreimal gar mit einem Touchdown. Jalen Hurts kommandierte die Offensive sowohl mit Läufen als auch mit starken Pässen auf seine Mitspieler. Bereits nach knapp fünf Minuten lief er erstmals in die Endzone und erzielte seinen 16. Lauf-Touchdown der Saison.

Zu Beginn des zweiten Viertels attackierte Hurts die Defense der Chiefs dann durch die Luft und fand seine Lieblings-Anspielstation A. J. Brown für einen langen Touchdown, nur um wiederum einige Minuten später erneut selbst in die Endzone zu laufen. Drei Touchdowns in einer Halbzeit sind eine starke Ansage für den 24-jährigen Quarterback, der sich im dritten Jahr seiner Karriere befindet. Nur ein Fehler unterlief Hurts in der ersten Halbzeit – am Ende muss man sagen, ein folgenschwerer.

Nachdem die stark gestartete Eagles-Defense die gegnerische Offensive um Mahomes erneut gestoppt hatte, passte Hurts nicht richtig auf und liess sich den Ball aus der Hand schlagen. Nick Bolton schnappte sich den Ball vom Boden und trug ihn über 36 Yards in die Endzone. So kassierten die Eagles den Ausgleich, statt die Sieben-Punkte-Führung weiter auszubauen.

CHIEFS TIE IT BACK UP WITH A SCOOP AND SCORE



— NFL (@NFL) February 13, 2023

Ein Geschenk für Kansas City, dessen Offense bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig in Fahrt gekommen war. Nur einen Touchdown-Pass brachte Mahomes in der ersten Halbzeit an. Natürlich zu Tight End Travis Kelce. Doch die Chiefs machten sich das Leben mit unnötigen Strafen in entscheidenden Situationen selbst schwer. Dazu kam ein verfehltes Field Goal von Kicker Harrison Butker beim Stand von 7:7. Und so gingen die Eagles mit einer 24:14-Führung in die Halbzeit.

Mahomes to Kelce but make it Super.



— NFL (@NFL) February 13, 2023

The kick is no good, still a tie game.



— NFL (@NFL) February 13, 2023

Nach der Halbzeit-Show von Rihanna ging es aber nicht lange, bis die Chiefs verkürzen konnten. Mahomes kam unfassbar stark aus der Kabine. Von der Verletzung, die er sich kurz vor der Pause zugezogen hatte, war nichts mehr zu spüren.

Der 27-Jährige lief zwar nicht zu hundert Prozent rund, aber erlaubte sich kaum noch einen Fehlwurf. JuJu Smith-Schuster tat sich immer stärker als zuverlässiger Passempfänger hervor und immer wieder war Kelce in den entscheidenden Situationen zur Stelle. Am Ende lief Runningback Isiah Pacheco aus kürzester Distanz in die Endzone.

7th round rookie scoring a TD in the Super Bowl.



Pretty cool, @isiah_pachecoRB.



— NFL (@NFL) February 13, 2023

Und dieses Mal gelang den Eagles für einmal kein Touchdown, dank des Field Goals von Jake Elliott führte «Philly» zwar wieder mit sechs Punkten Vorsprung, doch hatte die Verteidigung kein Mittel mehr gegen Mahomes und Co. Kurz nach Beginn des letzten Viertels ging Kadarius Toney auf der rechten Angriffsseite vergessen und konnte den Pass von seinem Quarterback völlig unbedrängt fangen. Zum ersten Mal in der Partie lagen die Kansas City Chiefs in Führung.

Und nun zeigte auch die Defense ihre Zähne. Zum erst zweiten Mal zwang sie die Eagles zu einem Punt. Dieser endete verheerend für Philadelphia. Denn Toney, der kurz zuvor einen Touchdown erzielt hatte, fing den Ball und startete gleich durch. So waren die Chiefs nur noch fünf Yards von der Endzone entfernt, was für einen Patrick Mahomes mit Coach Andy Reid im Rücken einmal mehr keine grosse Herausforderung darstellte. Wieder ging ein Wide Receiver vergessen und konnte dann völlig frei angespielt werden – dieses Mal war es Skyy Moore, der zusätzliche Punkte aufs Scoreboard brachte.

KADARIUS TONEY TAKES IT DOWN TO THE 5 YARD LINE.



THIS GAME. 🔥🔥🔥



— NFL (@NFL) February 13, 2023

Doch noch war das Spiel nicht vorbei. Einmal mehr kamen die Eagles heran, Hurts erlief seinen dritten Touchdown und sorgte gleich auch für die Zwei-Punkte-Conversion. Die Hoffnung lebte also weiter, doch dann flog die Flagge nach Bradberrys kurzem Griff an Smith-Schusters Trikot.

Wie schon beim Super-Bowl-Gewinn in der Saison 2019/20 wurde Mahomes als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Mahomes, der für seine Verhältnisse mit 182 Yards nur wenig Raumgewinn durch die Luft erzielte, verdiente sich die Ehrung mit drei geworfenen Touchdowns und damit, vor allem in den entscheidenden SItuationen stets einen kühlen Kopf bewahrt zu haben.