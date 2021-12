FUSSBALL SC Kriens: «Van Eck macht einen guten Job» Zwei Spiele mit dem neuen Trainer haben dem SC Kriens keine Punkte gebracht: Vor dem Heimspiel gegen den FC Vaduz (heute, 18.00) nimmt SCK-Sportchef Bruno Galliker im Interview Stellung.

Ihre schnelle Bilanz nach den 0:1- und 1:3-Niederlagen gegen Xamax respektive Thun mit dem neuen Trainer René van Eck?

SC-Kriens-Sportchef Bruno Galliker (links) mit SCK-Trainer René van Eck. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 8. November 2021)

Bruno Galliker: Das Engagement der Mannschaft hat sicher zu hundert Prozent gestimmt. Wir hatten jeweils einen Matchplan, der taktisch eigentlich aufgegangen ist. Ausser, dass wir immer noch dumme Abwehrfehler machen und keine Punkte mitnehmen konnten. Aber die Mannschaft hat eine gute Energie auf den Rasen gebracht, ist in beiden Partien nie in ein Loch gefallen.

Sie sind also trotz zweier Startniederlagen zufrieden mit der Arbeit von Trainer Van Eck?

Er hat auf- und durchgerüttelt, hat eine klare Linie. Die ­Trainingsintensität ist höher und es wird auch mehr trainiert. Unser Trainer, René van Eck, macht einen guten Job.

Aber der Ligaerhalt-Zug dürfte trotzdem schon abgefahren sein, oder?

Wäre ich Sportchef eines anderen Klubs, würde ich auf jeden Fall den Mahnfinger heben und darauf hinweisen, Kriens nicht ausser Acht zu lassen. Ich erinnere an den FC Chiasso, der auch schon rund zehn Punkte Rückstand hatte und uns nie in Ruhe liess. Aber entscheidend ist, dass wir selber daran glauben. Wenn wir nicht an den Ligaerhalt glauben, dann können wir ihn vergessen. Wir brauchen Erfolgserlebnisse, und gleichzeitig muss ein anderer Klub in ein Tief geraten. Ich glaube, in dieser Liga ist es auch für uns möglich, jeden Gegner zu schlagen.

Planen Sie eigentlich schon die nächste Saison in der Promotion League? Und wird Van Eck dann Trainer bleiben?

Das ist im Moment noch kein Thema. Darüber reden wir frühestens im Februar oder März des neuen Jahres.

Kriens braucht dringend Verstärkungen im Spielerkader, insbesondere im Angriff. Haben Sie schon einen ­Abubakar-Nachfolger?

Klar, wir sind daran, etwas zu unternehmen. Aber hier braucht es zuerst finanzielle ­Abklärungen.

Kriens hat zuletzt in den Winterpausen immer wieder Spieler, die nicht genügten, aussortiert. Dann müsste nun ja bald die halbe Mannschaft gehen ...

Personalentscheidungen können wir im Moment nicht bekanntgeben.

Hat der SC Kriens am Samstag gegen den Tabellenzweiten Vaduz überhaupt eine Chance?

Vaduz ist der Super-League-­Absteiger und hat eine gute, extrem erfahrene Mannschaft zusammen. Aber keine Mannschaft der Challenge League ist zurzeit wirklich konstant. Deshalb wollen wir gegen Vaduz gewinnen.

Trainer will keine Fehler mehr sehen

«Wir müssen unseren Strafraum viel besser verteidigen», sagte Kriens-Trainer René van Eck nach dem 1:3 in Thun. «Wir haben dem Gegner das Toreschiessen zu einfach gemacht.» Und offensiv? «Mit der spielerischen Leistung bin ich zufrieden. Man hat gesehen, dass wir uns trauen. Aber die Durchschlagskraft hat gefehlt.» Gegen den FC Vaduz fehlt der noch für ein Spiel gesperrte Liridon Mulaj. Verletzt sind Aziz Binous, Progon Maloku und Elia Alessandrini. Zurück im Training ist Enes Yesilçayir, aber noch nicht einsatzbereit.