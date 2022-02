Challenge League Trotz Intensität und Aggressivität beim SC Kriens ist Van Ecks Punktekonto leer Der SC Kriens empfängt am Samstag (18.00) Yverdon zum Challenge-League-Duell. Das Team hofft im heimischen Kleinfeldstadion auf eines der so raren Erfolgserlebnisse in dieser Saison.

Bei der Verpflichtung von Trainer René van Eck hatte Sportchef Bruno Galliker gesagt: «Wir sind davon überzeugt, den richtigen Mann gefunden haben, den Mann, der uns vor dem Abstieg retten kann.» Die Ernüchterung der miserablen Vorrunde ist nun jener Ernüchterung gewichen, dass van Eck nichts bewirkt hat, zumindest nichts Zählbares. Gut, seit der Verpflichtung des Holländers, der als Trainer einst den gestürzten FCL in die höchste Schweizer Liga zurückgeführt hatte, ist dieses Plus an Intensität und Aggressivität, welche unter Davide Morandi nie vor- oder eben abhandengekommen war, gelegentlich zu sehen und zu spüren. Aber was hat es gebracht? Nur Niederlagen, null Punkte. Leidenschaft – das geht anders.

Rene van Eck weiss noch nicht, ob er in der nächsten Saison weiter Kriens-Trainer sein wird. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 8. Januar 2022)

Der Ballverlust von Anthony Goelzer am vergangenen Sonntag beim Rückrundenstart in Winterthur, der zum vorentscheidenden 0:2 führte – ja, Goelzer hat es danach gleich selber vorgeführt: einfach zum Kopfschütteln. Van Eck wechselte Goelzer umgehend aus, ersetzte ihn durch Petar Ivanov, der bisher in der 2. Mannschaft des SC Kriens in der 3. Liga spielte. Oder das Eigentor zum 0:1 – Offenbarung des Unvermögens, miserables Abwehrverhalten und unverzeihlich im Abstiegskampf sowieso.

Nächste Saison? Sportchef verweist an den Nachfolger

«Es war der SC Kriens wie immer», sagt der 55-jährige van Eck, «wir haben unsere Torchancen nicht verwertet, haben Pech und verteilen weiterhin Geschenke.» Van Eck findet, Kriens habe in der ersten Halbzeit gegen Winterthur sehr gut gespielt und zur Pause 3:1 in Führung liegen können. Abstiegskampf? Ligaerhalt? Nun, darüber muss man jetzt nicht mehr reden. Es geht ab sofort darum, eine schlagkräftige Mannschaft für den schnellen Wiederaufstieg zu formieren. Aber wie? Der aktuelle und bald ehemalige Sportchef verweist an seinen Nachfolger und künftigen Verantwortlichen; der aktuelle Trainer weiss nicht, ob er in der kommenden Saison weiter Kriens-Trainer sein wird.

Kriens gewann am Dienstag ein Testspiel gegen die U21 der Grasshoppers mit 3:2 (2:1). Die Krienser Tore erzielten Anthony Bürgisser, Oan Djorkaeff und Aziz Binous (per Penalty). Zum Einsatz kamen für den SCK nebst sechs Spielern der 3.-Liga-Mannschaft auch Profis, die van Eck aus dem Challenge-League-Team ausgemustert hat. Im Heimspiel gegen Yverdon kehren am Samstag (18.00) der zuletzt gesperrt gewesene Enes Yesilçayir und der im Januar Malaria-geschwächte Ransford Selasi ins Spielerkader zurück. Marijan Urtic, Elia Alessandrini und Diogo Costa fehlen verletzt; Ivan Harambasic ist gesperrt.

Kriens peilt im heimischen Kleinfeldstadion eines der so raren Erfolgserlebnisse in dieser Saison an. Den bisher einzigen Saisonsieg erreichte im vergangenen Herbst Interimstrainer Michel Renggli mit einem 1:0 daheim gegen Stade Lausanne-Ouchy. Der Mitte Oktober 2021 entlassene Morandi holte mit dem SCK in zehn Partien drei Punkte. Nun will auch van Eck seinen ersten Sieg holen, und zwar gegen Yverdon. Van Eck hat den SCK vor und nach der Winterpause zusammengezählt, in sechs Partien gecoacht und allesamt verloren.

Auch gegen Yverdon keine weiteren Punkte?

Klappt es gegen Yverdon? Van Eck: «Bis jetzt war es ja immer so, dass ich nach jedem Spiel sagen musste: Nächstes Mal klappt es.» Der SCK-Cheftrainer bedauert vor allem seine Mannschaft, welche «für den grossen Aufwand keinen Ertrag hat und sich nicht belohnt». Van Eck verlangt von seinen Defensivspielern: «Nicht wieder in den Hammer laufen. Unter Druck besser den Ball weghauen. Selbst ein Starspieler wie Virgil van Dijk ist bereit, den Ball aus dem Stadion zu schiessen, wenn es nötig ist.»

Aufsteiger Yverdon ist drei Tabellenränge vor Kriens platziert, hat total sieben Spiele gewonnen, 20 (!) Punkte mehr als der SCK und präsentiert eine ausgeglichene Tordifferenz.

Es darf davon ausgegangen werden, dass van Ecks Punktekonto leer bleibt.