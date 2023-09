Verbandspräsident tritt ab Drei Wochen nach Kuss-Skandal: Luis Rubiales gibt seinen Rücktritt bekannt Luis Rubiales erklärt am Sonntagabend seinen Rücktritt als Präsident des spanischen Fussballverbandes. Nach dem Kuss-Skandal mit Jennifer Hermoso wuchs der Druck auf den 46-Jährigen.

Luis Rubiales gibt am Sonntag seinen Rücktritt bekannt. Rfef / AP

Am 20. August setzten sich die Spanierinnen die Krone auf. Mit einem 1:0-Triumph über England gewannen sie das Finalspiel der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien/Neuseeland. Über 75 000 Zuschauende verfolgten das Spiel live vor Ort, Millionen waren es vor dem Fernseher. Und die meisten von diesen Zuschauenden sahen auch die Szene, die für viel Empörung sorgte.

Bei der Ehrung der Spielerinnen küsste der damalige Präsident des spanischen Fussballverbandes, Luis Rubiales, Jennifer Hermoso auf den Mund. Rubiales bestritt seine Schuld und sprach von einem "einvernehmlichen Kuss", was die Spielerin daraufhin dementierte. Nun, genau drei Wochen nach dem Vorfall, gibt Rubiales seinen Rücktritt bekannt.

In einem Gespräch mit dem englischen Journalisten Piers Morgan sagte Rubiales: «Ich kann meine Arbeit nicht weiterführen. Ich werde zurücktreten.» Erst vor wenigen Tagen hat Hermoso Anzeige gegen Rubiales erstattet, die Fifa suspendierte den 46-Jährigen schon vor einigen Wochen. Ausserdem hat die Staatsanwaltschaft des Nationalen Gerichtshofs von Spanien Ende August eine Voruntersuchung wegen sexueller Nötigung eingeleitet.

Viel Druck auf Rubiales

Drei Wochen dauerte es also, bis Rubiales sein Amt freiwillig abgab. Doch sein Fehlverhalten nach dem Finalspiel hatte bereits davor grosse Konsequenzen mit sich gezogen: Rubiales verweigerte zunächst einen Rücktritt, woraufhin die Spielerinnen in einen Streik traten. Zudem wurde Trainer Jorge Vilda, welcher eine enge Beziehung zu Rubiales pflegte, entlassen. Vor einer Woche meldete sich ausserdem die spanische Männer-Nationalmannschaft öffentlich zu dem Vorfall, nannte das Verhalten «inakzeptabel» und distanzierte sich von Rubiales.

Am Sonntagabend publizierten spanische Medien den Rücktritts-Brief von Rubiales an den Verband. Darin schrieb er, dass er «nach der raschen Suspendierung durch die Fifa und den übrigen gegen mich eingeleiteten Verfahren» nicht in der Lage sein werde, in sein Amt zurückzukehren.