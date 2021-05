Challenge League Verhaltener Jubel: Der SC Kriens holt daheim gegen Thun ein 1:1 Der SC Kriens kommt gegen den FC Thun zu einem Punktgewinn. Das letztplatzierte Chiasso gewinnt in Winterthur. Der Abstiegskampf bleibt dramatisch.

Liridon Berisha jubelt nach seinem Treffer mit David Mistrafovic und Dario Ulrich (von links). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 7. Mai 2021)

Keine Selbstverständlichkeit: Der SC Kriens punktet im Abstiegskampf gegen den Tabellenzweiten, Super-League-Absteiger und Wiederaufstiegsaspiranten FC Thun mit einem 1:1 – das ist doch was, das ist doch ein schöner, wichtiger Punkt.

Trotzdem fällt der Jubel im Krienser Kleinfeld nur verhalten aus. Das Problem: Das letztplatzierte Chiasso hat im Tessin Winterthur mit 2:1 besiegt und rückt damit wieder zwei Punkte näher. Im anderen «Hitchcock-Film» trennten sich Neuchâtel Xamax und der FC Wil 2:2 unentschieden.

Die Situation im dramatischen Kampf gegen den Abstieg vor den letzten drei Runden: 7. Wil 36 Punkte (-6 Tordifferenz). 8. Kriens 35 (-6). 9. Xamax 34 (-21). 10. Chiasso 32 (-25).

Die Krienser Führung: Von Liridon zu Liridon

Die Krienser gingen gegen Thun schon nach zehn Minuten in Führung. Liridon Mulaj dribbelte auf der linken Seite, wartete, dribbelte weiter, so war’s richtig, denn im Ballbesitz ist der Stürmer gegen den Verteidiger stets im Vorteil. Dann schnell der Pass quer hinein zum Penaltypunkt – dort stand Namenskollege Liridon Berisha und schoss zum 1:0 ein.

Abgesehen vom Lattenkopfball des Ex-Kriensers Chris Kablan hatte Kriens den Gegner in der ersten Halbzeit im Griff. Thun-Trainer Carlos Bernegger sollte später sagen: «Kriens war ein sehr bissiger Gegner, hat alle Kräfte mobilisiert und leidenschaftlich gespielt.» Bernegger wusste aber auch: Sein Team hatte sich nach der Pause gesteigert, nun im Mittelfeld dominiert. Darum kam bald, zehn Minuten nach Wiederbeginn, der Ausgleich. Saleh Chihadeh, einst beliebter Krienser Topskorer, bezwang mit seinem tückischen Kopfball-Aufsetzer Kriens-Goalie Pascal Brügger. Jetzt begann für die Krienser wieder einmal die Leidenszeit, wackelte die Defensive das eine und andere Mal. Auf der anderen Seite hatte der SCK keine richtig gefährliche Strafraumszene mehr. Das erklärte Kriens-Trainer Bruno Berner nach der Partie so: «In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, welches das Spitzenteam ist und welches gegen den Abstieg kämpfen muss. Die Thuner zeigten eine physisch und technisch starke Leistung.» Eben darum konnte der Kriens-Coach erst recht mit dem 1:1 – denn dabei blieb es bis zum Schluss – «leben»: «Ich bin zufrieden. Jeder Punkt zählt, und dieser Punkt ist für mich, für uns ein Schritt vorwärts.»

Etwas unwirsch reagierte Berner, als er das Resultat aus Chiasso vernahm. Nicht, weil das Challenge-League-Schlusslicht siegte, sondern «weil es mich nicht interessiert. Was zählt, sind unsere Resultate.» Das meinte auch SCK-Capain Elia Alessandrini: «Wir haben wirklich keinen schlechten Auftritt geboten, waren bis zum 1:1 besser im Spiel als der Gegner. Wir haben es weiterhin in den eigenen Füssen.»

Kann Kriens auch in Aarau punkten?

Am Montag und Dienstag geht es weiter mit der Dramatik. Zuerst ist Xamax bei Stade Lausanne-Ouchy an der Reihe; tags darauf spielen Wil und Chiasso gegeneinander und muss vor allem Kriens auswärts dem spielerisch starken FC Aarau standhalten. Weil nicht unbedingt davon ausgegangen werden darf, dass Kriens in Aarau punkten kann, dürfte dem Spiel Kriens – Winterthur vom kommenden Freitag (19.00) grosse Bedeutung zukommen.

«Ich wünsche Kriens von Herzen, dass es in der Challenge League bleibt», sagte Carlos Bernegger, bevor er in den Thuner Mannschaftsbus stieg. Wieso denn? «Weil Kriens mit seinen bescheidenen Mitteln das Maximum herausholt. Kriens tut dieser Liga gut.»

Richtig, das ist durchaus ein überzeugender Grund. Aber die Wahrheit, die Realität wird sich auf dem Rasen weisen.

Kriens – Thun 1:1 (1:0)

Tore: 10. Berisha 1:0. 55. Chihadeh 1:1.

Kriens: Brügger; Urtic, Alessandrini, Berisha, Costa; Ulrich (71. Follonier), Selasi (60. Kukeli), Mistrafovic (84. Bürgisser), Mulaj; Sessolo (71. Aliu), Luan (60. Marleku).

Thun: Hirzel; Kablan, Sutter, Havenaar, Hefti; Karlen (73. Roth), Rüdlin; Salanovic (61. Schmidt), Schwizer, Dzonlagic (61. Dos Santos); Chihadeh (84. Lekaj).

Bemerkungen: Kriens ohne Kryeziu (gesperrt). Thun ohne Kyeremateng, Fatkic, Hasler und Castroman (alle verletzt). 40. Kopfball von Kablan an die Latte. Frauen-Nationaltrainer Niels Nielsen im Publikum. Verwarnungen: 20. Selasi, 22. Havenaar, 90. Urtic, 92. Costa (Fouls).