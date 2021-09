FUSSBALL Für den SC Kriens gilt heute: verlieren verboten! Der SC Kriens spielt heute ab 18.00 Uhr im Kleinfeld gegen den Aufsteiger Yverdon Sport FC. Gelingt dem SCK mit Trainer Davide Morandi der erste Saisonsieg?

Wohin geht die Reise für Trainer Davide Morandi mit dem SC Kriens – nach oben oder nach unten?

Es sind schwierige Tage und Wochen für den SC Kriens. Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Bruno Berner, der den SCK in seinem ersten Jahr sofort in die Challenge League hievte und sich danach mit viel Ehrgeiz und Akribie drei Jahre erfolgreich gegen den Abstieg stemmte, ist Berners Nachfolger Davide Morandi (56) mit nur einem Punktgewinn in sechs Spielen in die neue Saison gestartet.

Vor allem nach dem schwachen Auftritt im Heimspiel gegen Wil (0:2) tauchten erste kritische Stimmen auf, die sich fragten: Ist Morandi der richtige Trainer? Ist er auf dem richtigen Weg? Erreicht er die Mannschaft? Ist er jener Mann, der in Kriens den Abstieg erneut verhindern kann? Kriens liegt vor dem heutigen Duell mit dem von Uli Forte trainierten Aufsteiger Yverdon auf dem einzigen Abstiegsplatz.

Das macht auch Bruno Galliker (57) Sorgen. Er ist seit insgesamt neun Jahren SCK-Sportchef, dazwischen lag ein rund einjähriger Abstecher zum FC Luzern. Galliker musste in seinen zehn Jahren als sportlicher Manager zwei Trainer entlassen. Zum einen Ciriaco Sforza beim FC Luzern, zum andern Jean-Daniel Gross beim SC Kriens. Muss er nun bald auch Morandi feuern? «Nein!», sagt Galliker.

Ein «Nein», das sich bald in ein «Ja» verwandelt?

Auch Ende 2020 ertönten die Abstiegssignale

Es hängt wohl sehr viel vom heutigen Auftritt der Krienser im Abstiegsduell mit Yverdon ab. «Wir wollen die Mannschaft lieber auf die richtige Spur bringen, statt das Wort ‹Entlassung› in den Mund zu nehmen», sagt Galliker. «Wir hatten auch letzte Saison eine schwierige Zeit, und die Trainerentlassung war nie ein Thema. Wir hocken alle miteinander im selben Boot. Wir schaffen es gemeinsam aus diesem Sturm oder gehen gemeinsam unter.»

Galliker erinnert daran, dass der SC Kriens Ende 2020 in Chiasso in letzter Minute mit 2:3 verlor und in die sportliche Krise glitt. «Das waren auch keine guten Signale damals. Doch wir haben die Wende trotz des Abgangs unseres Topskorers Abubakar geschafft. Und genauso wie damals müssen wir jetzt zusammenstehen.»

Durchhalteparolen? Galliker selber sagt, dass die bisherigen Resultate eine Enttäuschung seien, insbesondere die Leistung gegen Wil. «Da haben wir uns schlecht präsentiert, nachdem wir bis dahin gute Auftritte hatten.»

Danach folgte noch ein 1:4 in Vaduz. Doch schon nach dem 0:2 daheim gegen Wil gab es ein rund dreistündiges Gespräch zwischen Sportchef Galliker und Trainer Morandi. «Das ist normal, wenn die Resultate nicht stimmen», sagt Galliker. «Ich habe in dieses Gespräch mit dem Trainer meine Erfahrung eingespeist, dargelegt, was man ändern könnte.» Und was genau ist das? Galliker: «Die defensive Stabilität, das ist die Basis, das Fundament.» Diese saubere Defensivarbeit hatte zuletzt im Cup beim 0:1 gegen den Super-League-Leader FC Zürich – mal abgesehen vom Foul an der Strafraumgrenze vor dem Freistosstor – gar nicht so schlecht ausgesehen.

Yverdon bezwang Wil im Cup mit 3:0

Für Sportchef und Geschäftsleiter Galliker ist eine Trennung mit dem Trainer in diesen Stunden kein Thema. «Ich kenne Davide Morandi schon lange, weiss, wie er funktioniert. Er ist ein guter, menschlicher Trainer. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese schwierigen Zeiten überstehen. Aber: Jetzt braucht es Resultate!»

Die Cup-Resultate vom vergangenen Wochenende aber kommen für die Krienser eigentlich ziemlich furchteinflössend daher. Yverdon (Heimgegner heute, 18.00) bezwang Wil mit 3:0; Stade Lausanne-Ouchy (Auswärtsgegner am Samstag, 20.30) sorgte mit dem 4:0 gegen den FC Sion für einen donnernden Cup-Paukenschlag. «Die Challenge League hat nun mal ganz starke Mannschaften», sagt Galliker, «Klubs auch mit erheblich grösseren Budgets als wir.»

Galliker zählt übrigens neben dem SC Kriens und Yverdon auch Wil und Schaffhausen zu den Vereinen, die sich gegen den Abstieg wehren werden müssen.

«Physische, athletische Präsenz von Yverdon»

Was hat der SC Kriens heute gegen den Aufsteiger also zu bieten? «Entscheidend wird sein, dass wir als Team auftreten, den Kampf annehmen. Ich bin zuversichtlich. Wir haben die Qualität. Wir haben zuvor zu viele Tore erhalten. Die defensive Stabilität wird die Basis dafür sein, um zu punkten», sagt Galliker. Und von Yverdon erwartet er: «Sie werden athletisch, körperlich präsent sein. Die wissen genauso wie wir, um was es geht. Auch für Yverdon gilt: Verlieren verboten!»

Verlieren verboten – das gilt heute für den SCK und insbesondere seinen Trainer. Galliker sagt, er sei im Moment nicht aktiv auf der Suche nach Verstärkungen. Er müsse einerseits die Finanzen im Auge behalten, «und andererseits haben wir ein grosses, gutes Spielerkader. Es geht jetzt darum, bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu sammeln.»

Im Idealfall mit Trainer Morandi.