Verstärkung für die Basketballer von Swiss Central Swiss Central Basket hat mit dem Jamaikaner Joel Wright einen neuen Spieler verpflichtet. Claudio Zanini

Joel Wright in Aktion. (Bild: Marc Bossert)

Nach dem Abgang des US-Amerikaners Randy Philipps konnten die Verantwortlichen von Swiss Central Basket mit Joel Wright einen Nach­folger verpflichten. Der 29-jährige Jamaikaner spielte in der vergangenen Saison beim BBC Monthey-Chablais. Danach war er für kurze Zeit in Finnland und auf den Philippinen aktiv.

Wright ist 2,01 Meter gross und kann auf der Forwardposition eingesetzt werden. Erfahrungen sammelte er auch in Nordamerika. In den Saisons 2014/15 sowie 2015/16 spielte er in der NBA G-League – einer Nachwuchs- und Entwicklungsliga der NBA.