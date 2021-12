Vertragsverlängerung Der FCB verlängert mit Patrick Rahmen – und stellt ihm Smiljanic und Abascal zur Seite Nach ein paar Tagen der Ungewissheit ist nun klar: Der Cheftrainer des FC Basel heisst auch in der Rückrunde Patrick Rahmen. Sein Vertrag wurde gar noch verlängert um ein Jahr. Ausserdem wird sein Trainerteam verstärkt.

Patrick Rahmen darf Cheftrainer beim FC Basel bleiben. Freshfocus

Ein kleines bisschen überraschend ist es ja dann doch: Der FC Basel hält an Patrick Rahmen fest. Vielmehr verlängert er gar noch seinen Cheftrainer-Vertrag - der im Sommer 2022 ausgelaufen wäre - um ein Jahr.

Zwar hatte es sich nach der Ruhe in den Tagen rund um Weihnachten langsam abzuzeichnen begonnen, dass Rahmen vielleicht doch noch eine Chance bekommen würde. Nicht nur, weil dem FCB mehr und mehr die Zeit davon lief, um bis zum 2. Januar und der für dann angesetzten Besammlung zur PCR-Testreihe einen Ersatz zu finden. Sondern auch, weil plötzlich nicht mehr über einen neuen Chefcoach, sondern über neue Assistenten für Rahmen diskutiert wurde.

Dass David Degen seinen Trainer ausserdem nicht persönlich hätte entlassen können, weil er in Dubai weilt, war ein weiteres, wenn auch weniger gewichtiges Indiz.

Rahmens klares Plan für die Weiterentwicklung

Und so ist nun gekommen, was rund um das letzte Hinrunden-Spiel manche für nicht möglich gehalten hatten: Degen und Co. halten an Rahmen fest, obschon der FCB-Boss das Gezeigte aus der Hinrunde wie folgt bezeichnete: «Das reicht nicht!»

David Degen weilt aktuell in Dubai und wollte seinen Trainer nicht per Telefon entlassen müssen. Keystone

Nach einer «detaillierten und konstruktiven Auslegeordnung seit dem Ende der Hinrunde», wie es der Verein schreibt, sei man aber nun zum Schluss gekommen, dass man gemeinsam weiter machen wolle. Geholfen haben, die Bosse von sich zu überzeugen, dürften Rahmen dabei diverse Argumente. Allem voran der Fakt, dass er einen klaren Plan präsentieren konnte, wie er die Mannschaft fussballerisch in der Rückrunde entwickeln und verbessern möchte und woran er auf diesem Weg in der Vorbereitung arbeiten möchte.

Dass er noch das Wohlwollen der Spieler auf seiner Seite wusste und in der Region äussert grosse Sympathien geniesst, dürfte Rahmen zusätzlich in die Karten gespielt haben.

Mehr Sprachen, mehr Energie

Und natürlich auch, dass er offen ist. Offen für Impulse - und offen, seine Schwächen mit den Stärken anderer zu kompensieren. Dies zeigt sich in der Neubesetzung des Trainerstaffs. Neu besteht das Trainerteam der ersten Mannschaft nicht mehr aus Rahmen, Ognjen Zaric und Michael Silberbauer, sondern aus Rahmen, Zaric und zwei neuen, aber durchaus bekannten Namen.

Während Silberbauer den Verein im gemeinsam Einvernehmen verlässt, holt der FCB nämlich mit Boris Smiljanic und Guillermo Abascal zwei in der Szene bekannte Namen in den Verein.

Smiljanic kennt man nicht nur als ehemaligen Trainer des FC Schaffhausen in der Challenge League, sondern auch als früherer Spieler des FC Basel. Zwischen 2003 und 2007 trug er das rotblaue Trikot. In einer Zeit also, in der auch sein künftiger Boss David Degen noch aktiv beim FCB spielte. Bekannt ist auch Smiljanics Temperament. Er dürfte künftig die Rolle des emotionalen Einheizers innehaben. Denn an Emotionen und Energie, ist zu hören, habe es ab und an ein bisschen gefehlt zuletzt.

Boris Smiljanic (Mitte) hielt für den FC Basel als Spieler seine Knochen hin. Keystone

Abascal seinerseits ist in Basel weniger bekannt, machte aber in der Saison 2017/2018 als erst 29-Jähriger Cheftrainer des FC Lugano auf sich aufmerksam. Der mittlerweile 32-Jährige verkörpert damit die jüngere Generation von Trainern, welche Degen so bewundert. Und: Der Sevillano spricht unter anderem Spanisch und Italienisch, was beim nicht eben kleinen Anteil Latinos in der Kabine hilfreich sein wird. Denn der bisherige Staff war in diesem Punkt immer auf Dolmetscher angewiesen.

Guillermo Abascal coachte während 19 Spielen den FC Lugano – im Alter von bloss 29 Jahren. Keystone

Rahmen verzichtet auf sein Fangnetz

Die neue Zusammensetzung des Staffs kommt also diverser daher, als es jene zuvor war. Sie verpflichtet aber gewissermassen auch zu mehr Energie, weniger Nebenschauplätzen - und schliesslich auch zu spielerischen Fortschritten und damit verbunden mehr Erfolg.

Seitens des FC Basel ist es ein eher unerwarteter Vertrauensbeweis für Rahmen. Letzterer geht «all in» und gibt sein Fangnetz auf. Denn sein zuletzt sistierter Assistenztrainervertrag, welcher ihn bislang im Falle einer Entlassung als Cheftrainer abgesichert hatte, wird im Zuge der Vertragsverlängerung hinfällig.

Hat bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann: Patrick Rahmen. Keystone

Der Druck steigt folglich. Aber dass sich Rahmen nach der öffentlichen Desavouierung dennoch weiter zu seiner Funktion als Chefcoach bekennt, zeigt auch, dass er weiss, worauf er sich einlässt. Und dass er mit Druck umgehen kann, hat er zu Beginn der Saison ebenso bewiesen, wie dass sein Team unter ihm guten Fussball spielen kann.

Die Weichen für eine spannende Rückrunde sind also gestellt. Ob es nun mit dem neuen Trainerteam besser wird, aber auch dann, wenn dem nicht so sein sollte.