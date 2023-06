Der 26-jährige Radsport-Profi war am Donnerstag in der Abfahrt vom Albula zum Zielort in La Punt gestürzt und musste reanimiert werden. Am Freitag um 11.30 Uhr ist er den Verletzungen des Horror-Sturzes erlegen. Die Trauer bei seinem Team Bahrain Victorious sowie den Tour-de-Suisse-Kollegen ist gross.